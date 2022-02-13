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佳士得全力打造夢幻陣容 大動作挖角精品團隊陣容
2021年底佳士得（Christie’s）透過線上記者會發表年度成績，亞洲藏家實力驚人，購買總額佔據全球成交總額的1/3，與2019年相比增長32%，並於香港春拍與秋拍都創下全新的紀錄。佳士得亞太區總裁龐智鋒（Francis Belin）更於記者會上承諾，將致力打造實力最堅強的團隊，提供更完善的服務。如今開春宣布第一波人事異動，佳士得大動作從競爭對手蘇富比挖角洋酒亞洲區主管貝安霖（ADAM BILBEY）出任全球珍罕名釀及烈酒部主管。
佳士得去年在雅逸精品（珠寶、鐘表、包包及名酒）門類的拍賣及私人洽購成交總額近10億美元，較2020年的成績增長高達153%。亞洲買家在全球精品類的貢獻總額逾40%，雖然名酒拍賣總體成交項目比率93.6%，但刷新紀錄的拍品集中在珠寶、鐘表、包包。貝安霖在加入佳士得前，曾策劃近年市場上最大型和最重要的多場拍賣，包括成交總額超過2,000萬美元的「超凡釀」、成交總額超過1,500萬美元的「佳醇澤釀：窖藏拍賣惠捐慈善用途」、「劉鑾雄窖藏佳釀第一及第二部分」，以及歷來最大型的單一藏家烈酒拍賣「終極威士忌典藏」。
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