毛邊設計好可愛！MIU MIU推New Balance 574聯名運動鞋

去年MIU MIU發表2022春夏系列新裝時，除了帶來一系列低腰剪裁流行之外，秀上展示出的New Balance 574合作鞋款也在當時引起許多時尚迷的注意。終於，在大家期盼好一陣子之後，這系列鞋款即將在2月15日起全球同步販售。

MIU MIU 2022春夏系列充滿了一股美式風情，所以也特別與美國經典標誌性品牌New Balance合作，重新演繹他們在1980年代推出的New Balance 574運動鞋，結合兩品牌的時尚特色，提供喜歡休閒運動風的消費者嶄新選擇。

這款聯名鞋透過解構及自然毛邊強調鞋款原始構造，有種不修邊幅的隨興俏皮感。New Balance與MIU MIU標誌在鞋舌處並列呈現，提高辨識度，共有白色、卡其色及深藍色3種色系。全新推出的形象廣告，由超模Alix Bouthors、創作歌手Liv.e和演員Mame Bineta Sane主演，攝影師Tyrone Lebon掌鏡，透過三聯攝影拼貼(triptych photographic collages)和低保真電影短片(lo-fi film shorts)傳遞出帶復古風的潮流魅力。