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毛邊設計好可愛！MIU MIU推New Balance 574聯名運動鞋

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
形象廣告由超模Alix Bouthors、創作歌手Liv.e和演員Mame Bineta Sane主演，攝影師Tyrone Lebon掌鏡。圖／MIU MIU提供
形象廣告由超模Alix Bouthors、創作歌手Liv.e和演員Mame Bineta Sane主演，攝影師Tyrone Lebon掌鏡。圖／MIU MIU提供

去年MIU MIU發表2022春夏系列新裝時，除了帶來一系列低腰剪裁流行之外，秀上展示出的New Balance 574合作鞋款也在當時引起許多時尚迷的注意。終於，在大家期盼好一陣子之後，這系列鞋款即將在2月15日起全球同步販售。

MIU MIU 2022春夏系列充滿了一股美式風情，所以也特別與美國經典標誌品牌New Balance合作，重新演繹他們在1980年代推出的New Balance 574運動鞋，結合兩品牌的時尚特色，提供喜歡休閒運動風的消費者嶄新選擇。

這款聯名鞋透過解構及自然毛邊強調鞋款原始構造，有種不修邊幅的隨興俏皮感。New Balance與MIU MIU標誌在鞋舌處並列呈現，提高辨識度，共有白色、卡其色及深藍色3種色系。全新推出的形象廣告，由超模Alix Bouthors、創作歌手Liv.e和演員Mame Bineta Sane主演，攝影師Tyrone Lebon掌鏡，透過三聯攝影拼貼(triptych photographic collages)和低保真電影短片(lo-fi film shorts)傳遞出帶復古風的潮流魅力。

全系列鞋款將於年2月15日起全球同步販售，台灣方面則是在MIU MIU微風南山專門店與品牌官網限量發售。

New Balance x MIU MIU 聯名系列鞋款，24,500元。圖／MIU MIU提供
New Balance x MIU MIU 聯名系列鞋款，24,500元。圖／MIU MIU提供
New Balance x MIU MIU 聯名系列鞋款，24,500元。圖／MIU MIU提供
New Balance x MIU MIU 聯名系列鞋款，24,500元。圖／MIU MIU提供
透過解構及自然毛邊強調鞋款原始構造，有種不修邊幅的隨興俏皮感。New Balance與MIU MIU標誌在鞋舌處並列呈現，提高辨識度。圖／MIU MIU提供
透過解構及自然毛邊強調鞋款原始構造，有種不修邊幅的隨興俏皮感。New Balance與MIU MIU標誌在鞋舌處並列呈現，提高辨識度。圖／MIU MIU提供
MIU MIU與美國經典標誌性品牌New Balance合作，重新演繹他們在1980年代推出的New Balance 574運動鞋。圖／MIU MIU提供
MIU MIU與美國經典標誌性品牌New Balance合作，重新演繹他們在1980年代推出的New Balance 574運動鞋。圖／MIU MIU提供
形象廣告由超模Alix Bouthors、創作歌手Liv.e和演員Mame Bineta Sane主演，攝影師Tyrone Lebon掌鏡。圖／MIU MIU提供
形象廣告由超模Alix Bouthors、創作歌手Liv.e和演員Mame Bineta Sane主演，攝影師Tyrone Lebon掌鏡。圖／MIU MIU提供
New Balance x MIU MIU 聯名系列鞋款，24,500元。圖／MIU MIU提供
New Balance x MIU MIU 聯名系列鞋款，24,500元。圖／MIU MIU提供
形象廣告由超模Alix Bouthors、創作歌手Liv.e和演員Mame Bineta Sane主演，攝影師Tyrone Lebon掌鏡。圖／MIU MIU提供
形象廣告由超模Alix Bouthors、創作歌手Liv.e和演員Mame Bineta Sane主演，攝影師Tyrone Lebon掌鏡。圖／MIU MIU提供

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