毛邊設計好可愛！MIU MIU推New Balance 574聯名運動鞋

去年MIU MIU發表2022春夏系列新裝時,除了帶來一系列低腰剪裁流行之外,秀上展示出的New Balance 574合作鞋款也在當時引起許多時尚迷的注意。終於,在大家期盼好一陣子之後,這系列鞋款即將在2月15日起全球同步販售。

MIU MIU 2022春夏系列充滿了一股美式風情,所以也特別與美國經典標誌性品牌New Balance合作,重新演繹他們在1980年代推出的New Balance 574運動鞋,結合兩品牌的時尚特色,提供喜歡休閒運動風的消費者嶄新選擇。

這款聯名鞋透過解構及自然毛邊強調鞋款原始構造,有種不修邊幅的隨興俏皮感。New Balance與MIU MIU標誌在鞋舌處並列呈現,提高辨識度,共有白色、卡其色及深藍色3種色系。全新推出的形象廣告,由超模Alix Bouthors、創作歌手Liv.e和演員Mame Bineta Sane主演,攝影師Tyrone Lebon掌鏡,透過三聯攝影拼貼(triptych photographic collages)和低保真電影短片(lo-fi film shorts)傳遞出帶復古風的潮流魅力。