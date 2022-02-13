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全新時尚打卡勝地！GUCCI推Giardino 25全日咖啡餐酒館

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
位於義大利佛羅倫斯領主廣場的古馳花園，再度擴張經營，推出GUCCI Giardino 25全日咖啡餐酒館，即將在西洋情人節隆重登場。圖／GUCCI提供
位於義大利佛羅倫斯領主廣場的古馳花園，再度擴張經營，推出GUCCI Giardino 25全日咖啡餐酒館，即將在西洋情人節隆重登場。圖／GUCCI提供

位於義大利佛羅倫斯領主廣場（Piazza Della Signoria）的古馳花園（GUCCI Garden），開幕以來以豐富館藏並不定期打造主題展覽的博物館、GUCCI Osteria餐廳等內容吸引許多時尚迷朝聖，在疫情之前一直都是打卡勝地。隨著疫情逐漸趨緩，古馳花園再度擴張經營，推出GUCCI Giardino 25全日咖啡餐酒館，即將在西洋情人節隆重登場。

GUCCI Giardino 25全日咖啡餐酒館首先在名字上就藏有玄機，「Giardino」是義大利文的「花園」，以此帶出這個場地前身是別具歷史的花坊之意，並延續GUCCI Garden的主體精神。另外，25這個數字其實是創意總監Alessandro Michele的幸運號碼，一直以來也常出現在GUCCI的各項商品名稱中。

在內部空間方面，GUCCI將傳統托斯卡尼商店與雅緻法式小餐館的特色連結起來，使用溫暖的原木色搭配孔雀藍沙發與座椅呈現樸實典雅的輕奢華感。刻篆在柱子上以及芥末黃牌匾上的大寫字母則為空間留下註記，框飾著櫃檯後面或舒適座位區的烙印鏡面磚片，並以逆轉的觀點，將8角星形嵌入橡木拼花木地板。吧台與餐桌採用的閃亮大理石面則映射著天花板上垂吊的科技照明裝置，座位區可容納14位賓客。

既然名為全日咖啡餐酒館，GUCCI Giardino 25的菜單也因應不同時段提供不同的選擇。早餐提供當地傳統的義大利麵包糕點，還有日本與墨西哥的創意料理，另外也有午晚餐的輕食選項。下午茶除了有精緻茶點，更備有精選特調來致敬咖啡文化。餐點均由現場廚房備餐，主要使用季節性食材，也會從托斯卡的鄉間汲取創意。從上午8點的早餐到下午茶、晚餐，至凌晨1點的輕食，一整天都提供餐點服務。

調酒部分，則由GUCCI Giardino 25掌舵者Martina Bonci提供一系列獨特而平衡、繽紛的雞尾酒作品，包括向義式Negroni雞尾酒致敬的「Mémoire di Negroni」，以及以GUCCI創歷年份命名的「1921」無酒精飲品等等。

GUCCI Giardino 25營業時間（2月14日正式開幕）：

周一至周日：8am – 1am

早餐：8am – 11am

輕午膳：11am – 3pm

下午茶：4pm – 6pm

開胃酒與雞尾酒供應時段：6pm - 1am

雞尾酒供應時段： 12pm - 1am

休館日：1月1日、8月15日、12月25日

位於義大利佛羅倫斯領主廣場的古馳花園，再度擴張經營，推出GUCCI Giardino 25全日咖啡餐酒館，即將在西洋情人節隆重登場。圖／GUCCI提供
位於義大利佛羅倫斯領主廣場的古馳花園，再度擴張經營，推出GUCCI Giardino 25全日咖啡餐酒館，即將在西洋情人節隆重登場。圖／GUCCI提供
GUCCI將傳統托斯卡尼商店與雅緻法式小餐館的特色連結起來，使用溫暖的原木色搭配孔雀藍沙發與座椅呈現樸實典雅的輕奢華感。圖／GUCCI提供
GUCCI將傳統托斯卡尼商店與雅緻法式小餐館的特色連結起來，使用溫暖的原木色搭配孔雀藍沙發與座椅呈現樸實典雅的輕奢華感。圖／GUCCI提供
座位區可容納14位賓客。圖／GUCCI提供
座位區可容納14位賓客。圖／GUCCI提供
GUCCI Giardino 25掌舵者Martina Bonci。圖／GUCCI提供
GUCCI Giardino 25掌舵者Martina Bonci。圖／GUCCI提供
以GUCCI創歷年份命名的「1921」無酒精飲品等等。圖／GUCCI提供
以GUCCI創歷年份命名的「1921」無酒精飲品等等。圖／GUCCI提供
GUCCI Giardino 25全日咖啡餐酒館特調飲品。圖／GUCCI提供
GUCCI Giardino 25全日咖啡餐酒館特調飲品。圖／GUCCI提供
從上午8點的早餐到下午茶、晚餐，至凌晨1點的輕食，一整天都提供餐點服務。圖／GUCCI提供
從上午8點的早餐到下午茶、晚餐，至凌晨1點的輕食，一整天都提供餐點服務。圖／GUCCI提供
GUCCI將傳統托斯卡尼商店與雅緻法式小餐館的特色連結起來，使用溫暖的原木色搭配孔雀藍沙發與座椅呈現樸實典雅的輕奢華感。圖／GUCCI提供
GUCCI將傳統托斯卡尼商店與雅緻法式小餐館的特色連結起來，使用溫暖的原木色搭配孔雀藍沙發與座椅呈現樸實典雅的輕奢華感。圖／GUCCI提供
向義式Negroni雞尾酒致敬的「Mémoire di Negroni」飲品。圖／GUCCI提供
向義式Negroni雞尾酒致敬的「Mémoire di Negroni」飲品。圖／GUCCI提供

義大利 咖啡 創意料理

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