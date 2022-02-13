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像極了愛情！文青風天夢粉紅香檳 優雅酒標表心意

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
天夢粉紅香檳RÉSERVE ROSÉ，是情人節浪漫首選，建議售價2,800元。圖／台灣人頭馬君度提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
天夢粉紅香檳RÉSERVE ROSÉ，是情人節浪漫首選，建議售價2,800元。圖／台灣人頭馬君度提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

理想的情人節，少不了香檳相伴。來自法國人頭馬君度（Rémy Cointreau）集團的天夢（Telmont）香檳，年產量僅有30萬瓶，僅佔法國香檳區的0.1%，產量珍稀，優雅文青風格的酒標設計，完全透明公開的產品資訊，一如同全心誠意的表白，像極了愛情

天夢香檳由於產量有限，只於全球21個城市首批上市，亞洲國家中僅有台灣、日本、中國和新加坡限量販售。台灣有四酒款上市，包括無年份香檳（NV）天夢BRUT、粉紅香檳RÉSERVE ROSÉ；以及年份香檳天夢Vintage 2012與Prestige 2005。

其中的天夢粉紅香檳RÉSERVE ROSÉ，清新爽口，帶有新鮮櫻桃的圓潤香甜，陳年5年，遠超過其他的粉紅香檳。一入口，清新的紅色水果香氣縈繞，夾雜著奶油蛋捲的甜蜜，令人彷彿品嘗成熟度恰到好處的紅色櫻桃，滿溢濃郁而成熟的芳香氣息。

天夢香檳酒莊建立於1912年，口感輕盈，富含結構感，在緊實與清爽之間達到平衡。酒莊採取友善環境的生產方式，在2017年部分葡萄園首次獲得有機認證後，決心追求更高的目標，希望在2025年之前，成為一家100%有機示範酒莊。

天夢香檳酒標走優雅的文青風格，詳細記載所使用的葡萄品種、含糖量、除渣年份…等生產資訊；自2021年起，天夢香檳也為每瓶香檳設定編號，使其生產流程可以被完整追溯，提供更全面的品飲樂趣。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

天夢香檳酒標走優雅的文青風格，詳細記載所使用的葡萄品種、含糖量、除渣年份…等生產資訊。圖／台灣人頭馬君度提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
天夢香檳酒標走優雅的文青風格，詳細記載所使用的葡萄品種、含糖量、除渣年份…等生產資訊。圖／台灣人頭馬君度提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

法國 文青 愛情

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