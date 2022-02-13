泰格豪雅曝光全新智能表《魷魚遊戲》魏河俊加持人氣夯

泰格豪雅（TAG Heuer）在睽違兩年之後，推出全新一代的Connected智能腕表，除了優化各項功能，還請來因為夯劇《魷魚遊戲》爆紅的男星魏嘏雋（或譯：魏河俊）詮釋。希望藉由他的高人氣，觸及到不同族群，藉以增加銷售可能。

早在人手一只智能表之前，TAG Heuer就選擇打造第一款「瑞士血統」的智能表，而搶佔市場先機。滿足消費者對於新科技的嘗鮮感，又具備傳統鐘表的價值感，因此叫好又叫座。爾後TAG Heuer持續與時俱進不斷更新應用軟體，或是改變表款材質，陸續推出新款，成為了瑞士智能表的代名詞。而日前由品牌執行長Frédéric Arnault在全球記者會揭曉的就是Connected Calibre E4智能腕表，定義上是這系列的第四代款式。 跟過往作品不同的是，TAG Heuer回應消費者的需求，推出了表徑45和42毫米兩種尺寸，讓手腕較纖細的族群也能輕鬆駕馭。兩款都以精鋼材質或是鍍黑色鈦金屬來製成表殼，而45毫米版本則配有陶瓷表圈，增加質感。

除了外觀的不同，TAG Heuer最看重的就是使用者的回饋，特別是運動功能的應用程式更新。過去就有速度計、心率監測器、指南針和GPS衛星定位系統之外，全新的Connected Calibre E4智能腕表還具備高度計（Altimeter），可測量配戴者當下位置的海拔高度。「健身指導」也是新增的功能，無須將智能手機放在附近，可提供包括能預設長度的運動鍛練。表面選擇亦是新款的改變之一，嶄新Riverside動畫呈現沉浸式未來感，宛如時間流逝效果，搭配直立式的充電器，亦可作為別緻的展示架，夜間時可擺在床頭，讓腕表以低調亮度維持照明和顯示時間。

日本網球球后大坂直美詮釋泰格豪雅Connected Calibre E4智能腕表。圖／TAG Heuer提供

而TAG Heuer在執行長Frédéric Arnault加入之後，不僅大力推動品牌的升級計畫，也著重於視覺形象的呈現。所以像是此次的Connected Calibre E4智能腕表，不僅有日本網球球后大坂直美、短跑名將Sydney McLaughlin詮釋；還在全球記者會上曝光男星魏嘏雋配戴45毫米款式的帥照，並宣布他出任韓國區的形象大使一職，目的就是要讓品牌印象更年輕化。

韓國男星魏嘏雋（魏河俊）配戴泰格豪雅Connected Calibre E4智能腕表。圖／摘自instagram

韓國男星魏嘏雋（魏河俊）配戴泰格豪雅Connected Calibre E4智能腕表。圖／摘自instagram

韓國男星魏嘏雋（魏河俊）配戴泰格豪雅Connected Calibre E4智能腕表。圖／摘自instagram

韓國男星魏嘏雋（魏河俊）配戴泰格豪雅Connected Calibre E4智能腕表。圖／摘自instagram

全新的Connected Calibre E4智能腕表還具備高度計（Altimeter），可測量配戴者當下位置的海拔高度。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅Connected Calibre E4智能腕表，嶄新Riverside動畫呈現沉浸式未來感，宛如時間流逝效果。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅Connected Calibre E4智能腕表，精鋼表殼、橡膠表帶，42毫米表徑，約58,900元。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅Connected Calibre E4智能腕表，精鋼表殼、橡膠表帶，陶瓷表圈，45毫米表徑，約67,300元。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅Connected Calibre E4智能腕表，精鋼表殼、表鍊，42毫米表徑，約65,600元。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅Connected Calibre E4智能腕表，鍍黑色DLC鈦金屬表殼、橡膠表帶，陶瓷表圈，45毫米表徑，約82,400元。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅Connected Calibre E4智能腕表，精鋼表殼、小牛皮表帶，42毫米表徑，約62,300元。圖／TAG Heuer提供