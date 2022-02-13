泰格豪雅曝光全新智能表《魷魚遊戲》魏河俊加持人氣夯
泰格豪雅（TAG Heuer）在睽違兩年之後，推出全新一代的Connected智能腕表，除了優化各項功能，還請來因為夯劇《魷魚遊戲》爆紅的男星魏嘏雋（或譯：魏河俊）詮釋。希望藉由他的高人氣，觸及到不同族群，藉以增加銷售可能。
早在人手一只智能表之前，TAG Heuer就選擇打造第一款「瑞士血統」的智能表，而搶佔市場先機。滿足消費者對於新科技的嘗鮮感，又具備傳統鐘表的價值感，因此叫好又叫座。爾後TAG Heuer持續與時俱進不斷更新應用軟體，或是改變表款材質，陸續推出新款，成為了瑞士智能表的代名詞。而日前由品牌執行長Frédéric Arnault在全球記者會揭曉的就是Connected Calibre E4智能腕表，定義上是這系列的第四代款式。 跟過往作品不同的是，TAG Heuer回應消費者的需求，推出了表徑45和42毫米兩種尺寸，讓手腕較纖細的族群也能輕鬆駕馭。兩款都以精鋼材質或是鍍黑色鈦金屬來製成表殼，而45毫米版本則配有陶瓷表圈，增加質感。
除了外觀的不同，TAG Heuer最看重的就是使用者的回饋，特別是運動功能的應用程式更新。過去就有速度計、心率監測器、指南針和GPS衛星定位系統之外，全新的Connected Calibre E4智能腕表還具備高度計（Altimeter），可測量配戴者當下位置的海拔高度。「健身指導」也是新增的功能，無須將智能手機放在附近，可提供包括能預設長度的運動鍛練。表面選擇亦是新款的改變之一，嶄新Riverside動畫呈現沉浸式未來感，宛如時間流逝效果，搭配直立式的充電器，亦可作為別緻的展示架，夜間時可擺在床頭，讓腕表以低調亮度維持照明和顯示時間。
而TAG Heuer在執行長Frédéric Arnault加入之後，不僅大力推動品牌的升級計畫，也著重於視覺形象的呈現。所以像是此次的Connected Calibre E4智能腕表，不僅有日本網球球后大坂直美、短跑名將Sydney McLaughlin詮釋；還在全球記者會上曝光男星魏嘏雋配戴45毫米款式的帥照，並宣布他出任韓國區的形象大使一職，目的就是要讓品牌印象更年輕化。
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