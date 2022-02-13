李登輝的夢想！台灣和牛「源興牛」上桌 源牛餐廳開幕

已故前總統李登輝晚年的一大遺願，就是讓台灣有自己的和牛。歷經4年的醞釀，由李登輝所成立的源興居生技股份有限公司推出台灣本土和牛品牌「源興牛」，並且於2月13日正式開設「源牛」餐廳，提供一系列以源興牛為主題的鍋物、手路菜，讓美食愛好者們可以品嚐到台灣和牛的滋味。業者也透露，目前民眾反應熱烈，開幕前10日的訂位已滿、至3月底前僅剩零星空位可供預定。

「源興牛」之種源，乃是來自日本石垣島、後飼養於擎天崗的19頭原種但馬牛。當年李前總統找到牛群後，即開始於花蓮悉心培育，並且以三芝故居「源興居」命名為「源興牛」。由李登輝所成立的「源興居生技」標榜是台灣唯一研發本土和牛的公司，在經過與日本、台灣畜產顧問多年的研發，藉由配種、飼育等作業，將但馬牛與荷斯登牛配種，成功培育出適合台灣人的「源興牛」，具有肉質甘甜且帶著奶香味、保水性佳等優點，更被外界視為「李登輝送給國人的禮物」。如今源興居牧場即飼養有200～300頭肉牛，並還有460多頭乳牛，同步可提供牛肉、牛乳產品。

身為品牌首間直營餐廳，源牛店址鄰近台北小巨蛋，共約100坪，設有約110席座位，其中包含可供靈活運用的40人大包箱。店內以秘制湯底為基礎，提供特優雪花牛肉、精選鮮嫩牛肉、老饕牛舌、綜合牛腸等多種火鍋肉盤，單盤280～680元不等，並還有多種火鍋料、時蔬可供搭配。除此之外，並同步供應飄香牛筋肉、蔥爆牛肉、爆炒百葉肚、醬爆芥蘭牛等多款以牛為主的招牌手路菜，每盤250～320元。

除了單點鍋物外，源牛亦提供多人套餐方案。「雙人套餐」內含精選牛切盤、風味牛雜盤、火鍋料、招牌手路菜等內容，每套1,688元，另還有歡喜4人套餐、歡聚6人套餐等選擇，各為3,600、4,888元。針對宴客需求，還提供有10人式桌菜，每桌12,000元。針對VIP客，還可以預定方式，提供私房頂級牛排料理。呼應週邊上班族用餐需求，平日午間也有鮮嫩牛肉湯套餐、牛河綜合套餐、特供牛肉麵等品項，每套288元起。同時店內並提供滋味濃郁、乳脂含量達4.2%的「牛奶霜淇淋」，每支80元。

讓台灣有自己的和牛並帶動台灣農畜產業，乃是李登輝的生前遺願。源興居生技董事長劉泰英致詞時表示，在李前總統生病末期也特別交待，和牛要繼續發展，受到他的指示後，所以必須要發揚光大。源興居生技總經理黃世榮也表示，源興居牧場所供應的生乳品質良好，每月生乳營收可達600萬元；隨著源牛餐廳開幕，每個月可使用3～5頭牛計算，營收可望再增加500～600萬。黃世榮也透露，目前源興牛肉質可達日本A4和牛標準，未來計畫持續改良，提供A5級的肉品。另由於源興牛目前數量有限，還將會透過契作方式，提昇產量，致力提供台灣民眾好的牛肉。

【源牛餐廳】

地址：台北市松山區南京東路四段21號2樓