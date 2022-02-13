快訊

冬奧／女子500m競速滑冰黃郁婷排名第26 美國黑人女將摘下金牌

獨／家樂福出售案牽動洗牌 玉山銀「護山神卡」陷去留危機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

享受情人節微醺 柏克金啤酒餐廳推出全新吧檯限定餐點

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
「柏克金啤酒餐廳｣ 推出吧檯限定菜單，專屬酒客的餐酒美食。圖／柏克金啤酒餐廳提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「柏克金啤酒餐廳｣ 推出吧檯限定菜單，專屬酒客的餐酒美食。圖／柏克金啤酒餐廳提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

位於南京東路上的柏克金啤酒餐廳（Buckskin Beerhouse），將於2月14日推出全新吧檯限定餐點，首波7道專為酒客設計的搭酒小食，強調隨時想來一杯啤酒，都有合適的下酒餐點。適逢西洋情人節到來，時尚典雅的用餐空間，也相當適合與另一半肩並肩坐在大理石吧檯，享受專屬兩人的微醺時光。

全新吧檯菜單選用當季食材，每三到四個月更換一次，是只屬於吧檯客的限定餐點。食材選用及風味設計皆具巧思，除了以柏克金啤酒入菜，也使用金車噶瑪蘭威士忌提升整體酒香，讓人一坐到吧檯就微醺。每道菜皆有合適搭配的酒款，不定時也有餐廳獨賣的限定款柏克金啤酒。不斷推陳出新的美酒佳餚，讓饕客也能驚喜連連，滿足各消費者需求。

「涼拌豬耳」（150 元）

使用「柏克金冰釀勃克」啤酒醃製，搭配辛香辣醬，讓清爽涼拌的豬耳朵帶有微醺風味，適合搭配帶有煙燻麥芽風味的「柏克金煙燻啤酒」，自然形成的濃郁香氣與獨特風味，讓兩種鮮明匹配的滋味在口中完美結合。

「白鯷魚橄欖」（200 元）

以肉質鮮嫩的白鯷魚，搭配熱炒過的黑橄欖與綠橄欖，再加入檸檬皮與朝天椒，整體口感豐富有層次，為下酒良伴，搭配草本香氣的「柏克金經典皮爾森啤酒」，令人忍不住一口接一口。

「三味細薯」（180 元）

由櫻花蝦、香菇、梅乾菜，三種以時間換取美味的乾貨研磨成粉，灑在色澤金黃誘人、香氣濃郁的細薯上，是別家吃不到的美味，嚴選細薯比起一般薯條更加酥脆，即便冷了脆度也還在，推薦與百搭、順口的 「柏克金黃金拉格啤酒」一起享用，絕對過癮。

「虱目魚糕渣」（150 元）

由主廚玩轉在地小吃，將細緻的虱目魚與雞腿肉打碎，拌入精燉的雞高湯製成的創新糕渣，搭配清爽帶有柑橘風味的「柏克金科隆啤酒」提升整體細膩質感。

「羅西尼三重奏」（300 元）

拆解傳統羅西尼牛排，以酥脆的布里歐奶油吐司堆疊紅酒鴨肝、松露醬炒菌菇和生牛肉，一口咬下讓這道奢華料理輕鬆入口，濃郁的風味佐上口感厚實的「柏克金淡色勃克」，將整體質感再提升。

「燉牛蔥油餅」（150 元）

將自製宜蘭式蔥油餅煎到外皮金黃酥脆，在上面毫不客氣加上由柏克金啤酒與紹興酒一起燉煮成的重量級燉牛肉。上桌就能聞到濃郁酒香，讓嗅覺、視覺、味覺，彼此連結激盪出多重饗宴。推薦搭配使用傳統慕尼黑麥芽釀造而成的「柏克金窖藏啤酒」，琥珀色的酒液帶著焦糖餅乾般的烘烤麥香，尾韻乾爽，適合重口味的料理，完美平衡口中的鹹淡滋味。

「煙燻金棗海蛤」（350 元）

以金車噶瑪蘭威士忌加入蒔蘿做成的綠色泡沫，搭配新鮮海蛤、糖漬金棗與傳統古早味煙燻臘肉，整體風味中西合併，還有各種辛香料點綴，適合搭配同樣帶有辛香調性的「柏克金德式小麥啤酒」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

在「柏克金啤酒餐廳｣過情人節，與另一半享受專屬兩人的微醺時光。圖／柏克金啤酒餐廳提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
在「柏克金啤酒餐廳｣過情人節，與另一半享受專屬兩人的微醺時光。圖／柏克金啤酒餐廳提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「燉牛蔥油餅」使用柏克金啤酒與紹興酒一起燉煮成重量級燉牛肉，推薦搭配使用傳統慕尼黑麥芽釀造而成的「柏克金窖藏啤酒」。圖／柏克金啤酒餐廳提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「燉牛蔥油餅」使用柏克金啤酒與紹興酒一起燉煮成重量級燉牛肉，推薦搭配使用傳統慕尼黑麥芽釀造而成的「柏克金窖藏啤酒」。圖／柏克金啤酒餐廳提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「虱目魚糕渣」由主廚玩轉在地小吃，搭配清爽帶有柑橘風味的「柏克金科隆啤酒」。圖／柏克金啤酒餐廳提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「虱目魚糕渣」由主廚玩轉在地小吃，搭配清爽帶有柑橘風味的「柏克金科隆啤酒」。圖／柏克金啤酒餐廳提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

噶瑪蘭

延伸閱讀

逛碧潭不只山水！ 情人節還有5千株鬱金香花海超壯觀

影／豐原情人節和元宵市集越夜越美麗 今天還有一天

民代、民團合力籌辦 豐原元宵、情人節市集開鑼揭幕

林柏宏親授情人節送禮技巧 疑染疫事件證實虛驚一場

相關新聞

人氣拉麵「鬼金棒」要漲價 網友反開心：希望人少點

已經多年獲得全台拉麵第一名的「鬼金棒」，是許多拉麵控們必吃的台北人氣拉麵店。而鬼金棒在2月13日晚間宣佈，8年來一直一樣...

跟緊迪麗熱巴！宋威龍成為MIKIMOTO首個男性全球代言人

去年MIKIMOTO宣布品牌大中華區代言人迪麗熱巴「晉級」品牌創立逾125週年以來的首個全球代言人，如今MIKIMOTO...

復刻大正浪漫！「浪漫軒」吃得到擔擔麵、麻婆豆腐麵

主打復刻日本大正時期浪漫風格、需要邀請函才能訂位的特色日式麵屋「浪漫軒」，近期已正式開幕。店內以日式中華料理結合台灣食材...

情人節必看！13部浪漫虐心片單公開 伴侶追劇3地雷別踩

迎接浪漫情人節，Disney+應景推出情人節精選片單，從ON檔新片到百看不膩的經典片單，讓熱戀中的情侶可以舒舒服服窩在家...

胡歌新廣告帥氣曝光 網讚「絕美代言人」

有一陣子沒有推出戲劇作品的胡歌，代言廣告倒是一波接一波，也算是一解許多影迷對他的思念。身為Giorgio Armani全...

張震首次演出舞台劇 《江/雲・之/間》台北加演將登場

由表演工作坊在1986年推出的《暗戀桃花源》，曾被《紐約時報》稱為「當代最受歡迎的華人戲劇」，多年來在世界各地演出超過萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。