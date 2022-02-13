享受情人節微醺 柏克金啤酒餐廳推出全新吧檯限定餐點

位於南京東路上的柏克金啤酒餐廳（Buckskin Beerhouse），將於2月14日推出全新吧檯限定餐點，首波7道專為酒客設計的搭酒小食，強調隨時想來一杯啤酒，都有合適的下酒餐點。適逢西洋情人節到來，時尚典雅的用餐空間，也相當適合與另一半肩並肩坐在大理石吧檯，享受專屬兩人的微醺時光。

全新吧檯菜單選用當季食材，每三到四個月更換一次，是只屬於吧檯客的限定餐點。食材選用及風味設計皆具巧思，除了以柏克金啤酒入菜，也使用金車噶瑪蘭威士忌提升整體酒香，讓人一坐到吧檯就微醺。每道菜皆有合適搭配的酒款，不定時也有餐廳獨賣的限定款柏克金啤酒。不斷推陳出新的美酒佳餚，讓饕客也能驚喜連連，滿足各消費者需求。

「涼拌豬耳」（150 元）

使用「柏克金冰釀勃克」啤酒醃製，搭配辛香辣醬，讓清爽涼拌的豬耳朵帶有微醺風味，適合搭配帶有煙燻麥芽風味的「柏克金煙燻啤酒」，自然形成的濃郁香氣與獨特風味，讓兩種鮮明匹配的滋味在口中完美結合。

「白鯷魚橄欖」（200 元）

以肉質鮮嫩的白鯷魚，搭配熱炒過的黑橄欖與綠橄欖，再加入檸檬皮與朝天椒，整體口感豐富有層次，為下酒良伴，搭配草本香氣的「柏克金經典皮爾森啤酒」，令人忍不住一口接一口。

「三味細薯」（180 元）

由櫻花蝦、香菇、梅乾菜，三種以時間換取美味的乾貨研磨成粉，灑在色澤金黃誘人、香氣濃郁的細薯上，是別家吃不到的美味，嚴選細薯比起一般薯條更加酥脆，即便冷了脆度也還在，推薦與百搭、順口的 「柏克金黃金拉格啤酒」一起享用，絕對過癮。

「虱目魚糕渣」（150 元）

由主廚玩轉在地小吃，將細緻的虱目魚與雞腿肉打碎，拌入精燉的雞高湯製成的創新糕渣，搭配清爽帶有柑橘風味的「柏克金科隆啤酒」提升整體細膩質感。

「羅西尼三重奏」（300 元）

拆解傳統羅西尼牛排，以酥脆的布里歐奶油吐司堆疊紅酒鴨肝、松露醬炒菌菇和生牛肉，一口咬下讓這道奢華料理輕鬆入口，濃郁的風味佐上口感厚實的「柏克金淡色勃克」，將整體質感再提升。

「燉牛蔥油餅」（150 元）

將自製宜蘭式蔥油餅煎到外皮金黃酥脆，在上面毫不客氣加上由柏克金啤酒與紹興酒一起燉煮成的重量級燉牛肉。上桌就能聞到濃郁酒香，讓嗅覺、視覺、味覺，彼此連結激盪出多重饗宴。推薦搭配使用傳統慕尼黑麥芽釀造而成的「柏克金窖藏啤酒」，琥珀色的酒液帶著焦糖餅乾般的烘烤麥香，尾韻乾爽，適合重口味的料理，完美平衡口中的鹹淡滋味。

「煙燻金棗海蛤」（350 元）

以金車噶瑪蘭威士忌加入蒔蘿做成的綠色泡沫，搭配新鮮海蛤、糖漬金棗與傳統古早味煙燻臘肉，整體風味中西合併，還有各種辛香料點綴，適合搭配同樣帶有辛香調性的「柏克金德式小麥啤酒」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康