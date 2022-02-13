FRED回顧展今秋巴黎首登場 逾百克拉傳奇黃鑽失而復得

由珠寶商Fred Samuel於1936年創立、1995年加入LVMH集團的法國珠寶品牌FRED，宣布將於今年秋季於巴黎東京宮（Palais de Tokyo）舉辦品牌創立以來首個回顧展，將展出品牌史上的傳奇經典與里程碑，包括由多色藍寶石製作、重達56.7克拉的「Oiseau」（鳥）胸針，以及品牌的「鎮店之寶」傳奇名鑽SOLEIL D'OR黃鑽 – 一枚重達101.57克拉濃彩黃等級的祖母綠車工黃鑽。該回顧展將於2023年於巡迴至亞洲，目前尚未公布亞洲行程是否將包括台灣。

Fred Samuel在1936年自創品牌之際便被稱為「創意現代珠寶商」的稱號，擅長搜羅各式有色寶石並陸續於法國坎城、摩納哥、梅傑夫、聖特羅佩、甚至在遠洋定期輪France號上舉辦珠寶展。1977 年時，FRED遇見一枚重105.54克拉、色澤濃郁散發著如太陽般耀眼光芒的稀世黃鑽，整顆寶石呈現出深邃且一致的色澤。每一個切面都透露出耀眼火光。Fred的長子Henry Samuel於是將之命名為「SOLEIL D'OR」，意為黃金太陽。

1977年11月24日，SOLEIL D'OR黃鑽在FRED巴黎精品店中所舉辦之「Some… of the world’s finest diamonds」展覽中正式亮相。在品牌為珠寶展舉辦的午宴活動上，女星Margaux Hemingway（美國文豪海明威的孫女）還留下了一張咬著鑽石、露出燦爛的笑容的俏皮倩影，成為這枚鑽石最令人難忘的照片。SOLEIL D'OR更被收錄在Ian Balfour著作「Famous Diamonds」一書中的全球最大車工鑽石排行榜中，排名第52位。

SOLEIL D'OR為FRED在彩鑽市場打響了名號：1986年品牌推出鑲嵌一顆重達70.62克拉的枕形車工黃鑽「Soleil de Paris」的項鍊；在1988年，FRED以鑲有42顆彩鑽的「Arc-en-Ciel」（彩虹）作品。風靡巴黎… 然而SOLEIL D'OR在1977年由私人收藏後就消失於市場上。