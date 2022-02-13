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燈會「虎尾燈」爆紅！民眾排隊搶購 網轉賣飆3倍750元
2022台灣燈會在高雄最夯、最爆紅的新創商品「虎尾燈」，走路搖擺、夜晚閃光煞是可愛，引發搶購潮。高雄市文化局8日加開網路預購，1500組、30分鐘內被搶購一空，一條299元、一組（兩條）500元的價格，在網購平台飆到一條750元。文化局表示，目前在燈會4處服務台每日開放有少數現貨與預購服務，並將再加開第二場網路預購，確定再公布時程。
「好可愛啊！」台灣燈會在高雄適逢虎年燈會，推出限定商品「我最搖擺 虎尾燈」，虎尾燈由天晴設計事務所設計製作，突破以往紙雕設計，以PVC製作，充氣後尾巴立體化，打開開關尾端會有LED燈閃亮，直接綁在腰上，造型搶眼又應景。
因為熱銷狂賣，甚至造成一波「虎尾之亂」，文化局於是2月8日協調各方促成在燈會防疫平台網路預購，一條299元、一組（2條）500元，結果1500組在30分鐘內又被搶購一空。民眾發現，現在在購物網路，一條虎尾燈已經喊價到750元，價格已經飆到3倍了，詢問熱度頗熱。
文化局表示，燈會期間於駁二藝術特區大勇區C5問吧、愛河灣燈區i-2哨船頭及i-4海風廣場服務台、衛武營燈區燈會商品販售處(近i-4服務台)等處，還有現場限量販售及預購，每日限量，售完為止；平日周一到周四服務台服務時間是下午4點到晚上10點，周五下午4點到晚上10點半，周六與周日為下午2點到晚上10點半。還是許多民眾為了想買虎尾燈，都提早去排隊，文化局會發號碼牌。文化局表示將再推出第二波網路預購，確定再公布。
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