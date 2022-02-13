最美環保隨手瓶！喬治傑生北歐風不對稱有機線條藏巧思

丹麥皇室精品喬治傑生（GEORG JENSEN）推出2022春夏SKY系列可攜帶式的環保冷水壺，共有以經典不銹鋼材質以及4款通過美國FDA認證的新塑料材質款，均為便於外出攜帶的輕巧500毫升的容量，優雅的線條展現獨到的美學氣息與質感品味，讓隨身攜帶環保水壺也能輕盈美麗。

由法國設計師奧瑞利安巴巴利（Aurélien Barbry)）所創作的SKY系列風格精品，如雕塑品般優美流暢的有機弧線，兼具視覺與功能性，符合單手握取的不對襯的造型美觀又實用。經典款式延續 SKY 系列精品一貫使用的精面拋光不銹鋼材質製成，壺蓋及壺身由小牛皮繩連結，單層不銹鋼材質結構提供適當保冷效果。