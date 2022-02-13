聽新聞
test
0:00 / 0:00
最美環保隨手瓶！喬治傑生北歐風不對稱有機線條藏巧思
丹麥皇室精品喬治傑生（GEORG JENSEN）推出2022春夏SKY系列可攜帶式的環保冷水壺，共有以經典不銹鋼材質以及4款通過美國FDA認證的新塑料材質款，均為便於外出攜帶的輕巧500毫升的容量，優雅的線條展現獨到的美學氣息與質感品味，讓隨身攜帶環保水壺也能輕盈美麗。
由法國設計師奧瑞利安巴巴利（Aurélien Barbry)）所創作的SKY系列風格精品，如雕塑品般優美流暢的有機弧線，兼具視覺與功能性，符合單手握取的不對襯的造型美觀又實用。經典款式延續 SKY 系列精品一貫使用的精面拋光不銹鋼材質製成，壺蓋及壺身由小牛皮繩連結，單層不銹鋼材質結構提供適當保冷效果。
時尚款式採用不銹鋼壺蓋，瓶身採用不含環境賀爾蒙及雙酚A （BPA FREE）的新型塑料材質，壺蓋頂端與壺口處以環保新塑料繩連結著，共有薄暮粉、湖水綠、星空藍、夜幕灰等4款顏色受到北歐大自然啟發的色彩可選。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言