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最美環保隨手瓶！喬治傑生北歐風不對稱有機線條藏巧思

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
喬治傑生SKY天空系列隨身冷水瓶北歐清新粉款，1,200元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生SKY天空系列隨身冷水瓶北歐清新粉款，1,200元。圖／喬治傑生提供

丹麥皇室精品喬治傑生（GEORG JENSEN）推出2022春夏SKY系列可攜帶式的環保冷水壺，共有以經典不銹鋼材質以及4款通過美國FDA認證的新塑料材質款，均為便於外出攜帶的輕巧500毫升的容量，優雅的線條展現獨到的美學氣息與質感品味，讓隨身攜帶環保水壺也能輕盈美麗。

法國設計師奧瑞利安巴巴利（Aurélien Barbry)）所創作的SKY系列風格精品，如雕塑品般優美流暢的有機弧線，兼具視覺與功能性，符合單手握取的不對襯的造型美觀又實用。經典款式延續 SKY 系列精品一貫使用的精面拋光不銹鋼材質製成，壺蓋及壺身由小牛皮繩連結，單層不銹鋼材質結構提供適當保冷效果。

時尚款式採用不銹鋼壺蓋，瓶身採用不含環境賀爾蒙及雙酚A （BPA FREE）的新型塑料材質，壺蓋頂端與壺口處以環保新塑料繩連結著，共有薄暮粉、湖水綠、星空藍、夜幕灰等4款顏色受到北歐大自然啟發的色彩可選。

喬治傑生推出全新SKY系列隨身冷水瓶。圖／喬治傑生提供
喬治傑生推出全新SKY系列隨身冷水瓶。圖／喬治傑生提供
喬治傑生推出全新SKY系列隨身冷水瓶。圖／喬治傑生提供
喬治傑生推出全新SKY系列隨身冷水瓶。圖／喬治傑生提供
喬治傑生SKY天空系列隨身冷水瓶經典不鏽鋼款，2,000元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生SKY天空系列隨身冷水瓶經典不鏽鋼款，2,000元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生SKY天空系列隨身冷水瓶北歐星空藍款開蓋狀態，1,200元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生SKY天空系列隨身冷水瓶北歐星空藍款開蓋狀態，1,200元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生推出全新SKY系列隨身冷水瓶。圖／喬治傑生提供
喬治傑生推出全新SKY系列隨身冷水瓶。圖／喬治傑生提供

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