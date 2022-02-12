千萬等級藝術羅盤 羅杰杜彼圓桌騎士腕表 將風水上手！

四時如晝的高科技現代，網路早已跨越時區，令東西方文明交匯。但這無礙於人們景仰承繼遠古的悠久智慧，一如瑞士高級鐘表品牌Roger Dubuis便於新春推出一只以羅盤為靈感，結合天干、地支與八卦的王者系列圓桌騎士（Excalibur Knights of the Round Table）腕表，宛如手上的超級元宇宙，風生水起、一手掌握。

西方傳說中的「圓桌騎士」改以唯妙唯俏的十二生肖微型雕塑，一旦從表殼側邊的空隙更能近距離觀賞這些微雕塑的巧奪天工，而黑白雙色的Murano玻璃，更自水墨藝術得到靈感，在明暗濃淡之際，陰陽出兩極，最終化為時間與萬物百態。表款設計同時揉合了十二時辰、十二生肖、十天干、十二地支與八卦，45毫米、玫瑰金的面盤中，刻有元素符號的黑色與白底透明的慕拉諾（Murano）玻璃，被手工組裝後以錯落有致的層次段差組合在面盤中央。

由187個零件組成的RD824自動上鍊機芯，將帶來24小時制的時間顯示，其中時針運行一圈為24小時，同時每一地支（十二時辰）並以2小時為區間，由夜間的23時至淩晨1時是為「子」時，並接續丑、寅、卯...以此類推。像是一枚超級電腦或超精密機械羅盤的王者系列圓桌騎士十二生肖腕表，將採全球限量生產12只，表款並具備日內瓦印記（Geneva Seal），訂價則為1,033萬3,000元。