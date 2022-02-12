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福食解禁！ 日系超市：成本高今年不進福島5縣市食品
中央宣布日本福島食品解禁，台中市經發局長張峯源昨到裕毛屋生鮮超市視察，業者標示日本進口水產、蔬果等，均依規標示製造原產地的都、道、府、縣名；裕毛屋表示，因進口量少且檢驗成本高，今年不會規劃進口福島五縣市的各類食品。
裕毛屋生鮮超市指出，店家進口量不多，加上進口福島五縣市食品，花費的輻射檢驗費用高，成本需自行吸收，不會轉嫁給消費者，在這前提下，業者不可能為了兩箱商品，而選擇進口福島五縣市商品。
裕毛屋生鮮超市表示，今年公司沒有規劃進口福島縣、茨城縣、櫪木縣、千葉縣及群馬縣等食品，且店內商品標示均以中、日文對照，標示至原產地的都、道、府、縣名，消費者能清楚掌握產地來源。
經發局說明，行政院日前宣布鬆綁對福島周邊食品管制措施，針對福島等五縣開放品項的產品及特定地區水產品、菇類、茶類、乳製品、嬰幼兒食品，輸入時須檢附輻射檢驗證明與產地證明。
為維護台中食品安全，市府已由衛生局主導推動食安四大強力作為，包含「加強查核日本進口食品」、「核食檢驗量能6倍增」、「有疑慮食品不得入校園」、「加強產地標示」。
張峯源呼籲，消費者選購商品應看清楚相關標示資訊，也請業者疫情期間不可掉以輕心，賣場落實中央防疫指引，包含人流管制，實聯制、測量體溫、手部消毒、結帳區距離標示、賣場環境消毒作業、社交距離宣導員等防疫作為，共同守護市民的健康。
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