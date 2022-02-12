外探也內觀！雅典Blast月之狂想腕表 全觀視角上太空

雖然不到兩周內，法國奢侈品集團開雲集團（Kering Group）才宣布將旗下腕表部門包含雅典（Ulysse Nardin）、芝柏（Girard Perregaux）的100%股份出售予原本營運子公司，雅典表則迅速在近日發表了2022年新品Blast系列月之狂想腕表，為嶄新年度踏出一步，開啟全新篇章。

新品Blast系列月之狂想腕表承襲近40年前製表大師Ludwig Oechslin所打造的「天文三部曲」續篇，呈現出以地表視角所見的太陽繞行運動、月球軌跡與潮汐變化，詩意且內藏宇宙天體運行的壯闊浪漫。表款將能顯示全球24個不同時區的主要城市時間，按壓式的調整直觀而好操作，只需按下表殼左側按鈕，便可以一小時為單位，正向或逆向切換顯示的主時區。

為了讓人欣賞表款時猶如置身宇宙中心，設計師與Ludwig Oechslin將北極點上空的視角，還原至45毫米的面盤之中；混合使用黑色陶瓷、DLC鈦金屬的表殼並搭配了玫瑰金、砂金石，以凸顯宇宙中的星芒點點以及閃耀時刻，環繞的外圍的太陽以「古銅輝石」打造並以手工雕琢呈現，同時月亮則運行於橢圓形軌道上，並以每24小時1/29.53圈的轉速將滿月、盈虧等的不同姿態，真實呈現。