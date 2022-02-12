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湯圓、元宵傻傻分不清 營養師：熱量都高適量就好

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
童綜合醫院營養師林珈伃表示，湯圓是糯米製品，熱量可觀，建議民眾適量攝取。記者劉柏均／攝影
童綜合醫院營養師林珈伃表示，湯圓是糯米製品，熱量可觀，建議民眾適量攝取。記者劉柏均／攝影

元宵節將於下周二登場，除了提燈籠、猜燈謎外，一碗熱呼呼的元宵、湯圓，也是民眾最喜歡的傳統美食之一。就有營養師提醒，雖湯圓很受民眾歡迎，但也別吃太多，除了熱量高外，患有高血壓、腎臟病或胃不好的民眾，也盡量避免較好。

元宵節將至，來上一碗熱呼呼的「湯圓」，是大家最常過節的傳統習俗之一。但民眾總有個疑問，這天吃的到底稱作「元宵」或是「湯圓」？但其實湯圓、元宵，辨別的方式，並非從是否有「包餡」來判斷，兩者最主要差別在於「作法」，口感也有所不同。

「元宵」是以餡料沾水，放在糯米粉上不停「搖製」，成圓球狀即完成，口感較扎實有咬勁，且通常會以較硬的甜餡為主，外型以圓形為主，但較不規則；而「湯圓」則是先將糯米粉或水製成「糰」，包入個人喜好餡料「搓」成球狀，口感軟黏Q彈，而傳統冬至湯圓(也稱紅白湯圓)則是不添加餡料，作法也是將糰搓製而成。

有些喜好湯圓的民眾，不小心就會吃了好幾碗。童綜合醫院營養師林珈伃指出，不論是「湯圓」或「元宵」，熱量皆不少；以傳統紅白湯圓來說，10顆熱量約70大卡，等同於1顆有包餡的湯圓或元宵，一碗熱呼呼紅豆湯元宵，若吃了4顆，加上紅豆湯，熱量就超過了1碗米飯。

林珈伃也提醒，包餡鹹湯圓鈉含量較高，食用時應避免喝湯，避免血壓上升；包花生、芝麻或豆沙的甜餡湯圓，則是含磷量高，容易造成腎臟負擔，腎臟病患應避免攝取；林也表示，湯圓或元宵原料都是糯米，不易消化，加上甜食易造成胃食道逆流，消化功能較弱者應酌量並細嚼慢嚥。

民眾若想應景吃碗湯圓，林珈伃也建議，民眾可盡量均衡搭配、使用天然食材，鹹口味可加入韭菜、茼蒿等蔬菜，補充膳食纖維，甜口味則可盡量使用天然桂圓、枸杞提味，取代常用的紅豆或花生，減少糖分及熱量；選購湯圓時，也可先看營養標示，選擇熱量、飽和脂肪及糖含量較低的；再來就是適量攝取，避免攝取過多熱量，就可健康吃湯圓。

林珈伃建議，甜湯圓可用天然桂圓或枸杞提味，取代常用的紅豆與花生，減少糖份及熱量。記者劉柏均／攝影
林珈伃建議，甜湯圓可用天然桂圓或枸杞提味，取代常用的紅豆與花生，減少糖份及熱量。記者劉柏均／攝影

湯圓 元宵節 腎臟病

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