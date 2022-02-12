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義式DNA化身情人禮！寶格麗珠寶腕表 將甜蜜輕奢定格

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
寶格麗情人節推薦了Aluminium系列鋁合金計時碼表與Serpenti腕表，將無形情意甜美具現。圖 / 寶格麗提供
寶格麗情人節推薦了Aluminium系列鋁合金計時碼表與Serpenti腕表，將無形情意甜美具現。圖 / 寶格麗提供

戀人間的情意變化莫測，但華美的珠寶腕表、飾品，卻總能將情意奢華定格。義大利頂級精品品牌寶格麗（BVLGARI）於情人節前夕推薦品牌全系列經典腕表、珠寶，透過精美設計與獨一無二的品牌DNA，將瞬間化為永恆。

經典的時計常是無形情意的甜美具現，Octo Finissimo Automatic緞面拋光精鋼超薄自動腕表，以超薄的尺寸成為男性正裝、商務的最佳伴手，同時八角形的表殼也呼應了義大利精品世家的建築底蘊，訂價37萬8,200元；Aluminium系列鋁合金計時碼表則巧妙結合了橡膠與鋁合金，兼具動感與輕量化的舒適配戴體驗，橡膠表圈上更有著BVLGARI、BVLGARI字樣，帶來風格上的鮮明辨識度，訂價13萬1,600元。

而小巧的戒指、項鍊則帶來誓約、定情的甜蜜暗示，例如B.zero 1的玫瑰金或白K金三項鍊，以層層環繞的圓，象徵同心與共鳴；而Serpenti Viper戒指則透過宛如靈蛇鱗片的幾何造型，像是將情人放蕩不羈的心意緊緊套牢，玫瑰金款為38,900元，相對輕鬆好入手，另有白K金鑲鑽或玫瑰金鑲鑽則為19萬4,400元與22萬800元。同系列最高單價更有一款Serpenti系列Mini Scales白K金鑲鑽手環，像是一條閃耀、奢華的小蛇，纏繞於手上，訂價則為80萬3,000元。

如果喜愛Serpenti系列的狂野印象，Serpenti Seduttorir精鋼黑色漆面鑲鑽腕表則將靈蛇巧妙化為手腕間的輕奢珠寶，33毫米的黑色面盤以漆藝製作，表冠再鑲嵌一顆甜美誘人的蛋面切割紅碧璽，表殼與表帶的形體也一如一條靈動的小蛇，神秘、危險，狂野不拘，訂價則為21萬7,900元。

BVLGARI Serpenti Viper玫瑰金系版戒指，38,900元。圖 / 寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Viper玫瑰金系版戒指，38,900元。圖 / 寶格麗提供
BVLGARI B.zero1系列玫瑰金項鍊，14萬3,100元。圖 / 寶格麗提供
BVLGARI B.zero1系列玫瑰金項鍊，14萬3,100元。圖 / 寶格麗提供
BVLGARI Aluminium系列鋁合金計時腕表，13萬1,600元。圖 / 寶格麗提供
BVLGARI Aluminium系列鋁合金計時腕表，13萬1,600元。圖 / 寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Viper系列白K金鑽石手鐲，80萬3,000元。圖 / 寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Viper系列白K金鑽石手鐲，80萬3,000元。圖 / 寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Seduttori精鋼腕表，21萬7,900元。圖 / 寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Seduttori精鋼腕表，21萬7,900元。圖 / 寶格麗提供
寶格麗於情人節前夕推薦品牌全系列經典腕表、珠寶，結合品牌經典DNA，將瞬間化為永恆。圖 / 寶格麗提供
寶格麗於情人節前夕推薦品牌全系列經典腕表、珠寶，結合品牌經典DNA，將瞬間化為永恆。圖 / 寶格麗提供

腕表 義大利 珠寶

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