朴子影視文史特展開展 走進跨世代美好回憶

嘉義縣文化觀光局爭取文化部影視音計畫補助，展開以朴子市影視文化為主軸系列活動，上午在嘉藝點水道頭文創聚落開展，舉辦「朴通！好戲登場」影視活動，重拾看戲美好回憶，吸引許多影迷民眾觀賞，重溫影視美好回憶。

展間入口營造舊時電影院售票口、復古宣傳腳踏車，讓民眾宛如穿越時空，展覽以小知識、小故事、小戲院為展區主題，帶民眾認識朴子影視。小知識展區介紹老戲院及做電影的人，包含朴子長大的林福地導演；小故事展區邀請在地人說影視回憶，觀展者掃QR碼可聽到他們記憶中的看戲時光。

今起到27日影視文史特展開展，由文史工作者陳俊哲及藝術家李承翰策展，邀攝影家黃一盛、黃名毅參與。展出時間上午11 點到下午5點 (周一、二公休)，為致敬無聲電影年代，下午3點到5點，放映《王牌辯士》，特展規畫「小戲院」介紹無聲電影時代辨士，如何說得一口好戲。

19、20日舉辦復古似顏會活動，邀插畫家以電影海報做設計，替民眾免費畫像，連結電影畫報輝煌歷史；19、20、27日分別邀請陳俊哲、辯士家族後代楊慧芳、藝霞歌舞劇團第三代傳人王斯禹主題講座：「戲說朴子」、早期電影工作者「辯史揭密」，到戲院舞台工作者「肩負輝煌」。

26、27日下午2點至晚間8點，「朴通！好戲登場」壓軸，有懷舊「戲院街市集」，企劃復古柑仔店、童玩戳戳樂、體驗椪糖DIY！沉浸式體驗「尋寶解謎」遊戲，民眾可現場報名，遊戲導入多個角色關主，以早期戲院時空設計遊戲內容，親子也可燒腦鬥智，挑戰成功獲得幻燈片手作組，還有機會抽中Switch遊戲機！