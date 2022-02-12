草莓乳酸新滋味 臺虎精釀「朦朧莓」不讓你醉

酸酸甜甜、帶點牛奶氣息的乳酸飲料是不少人童年的愉悅時光。近日草莓口味新品正流行，臺虎精釀推出以草莓口味發想、大人系的微醺飲品「朦朧莓」（BlurBerry），結合草莓的香甜與4%的低酒精濃度，打造出宛如情人般的曖昧酸甜，已於全台7-ELEVEN、超市正式上市。

這款飲品不僅是臺虎精釀在9.99調飲、啤酒以外的最新「朦朧系」商品，酒標設計也一反過去鮮明臺虎的老虎與葫蘆標誌，瓶身上具有宛如視覺對話框的粉紅色，更加入草莓、乳酸多多、啤酒、眼冒愛心等emoji表情符號，嘗試在設計語彙和網路再接軌。

由於帶有乳酸輕甜的口感，酒精濃度也較平常的啤酒更低約為4%，同時臺虎精釀的標誌也改為復古字體並在中間加入草莓圖案、十足賣萌。便利商店售價59元、超市售價則為69元，並已在全台7-Eleven、city’super、微風超市、誠品知味市集，與其他合作店家上市。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。