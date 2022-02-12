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咖啡買8送8、套餐買6送2！「摩斯安心取」優惠上線
西洋情人節即將到來，摩斯漢堡推出「巧巧」愛上你及情人甜蜜99活動； 摩斯漢堡MOS Order APP全新「MOS安心取」功能，即日起優惠也同步上線，可即買即用、跨店取貨、享分批取貨享優惠，也能轉贈分享給親友。
情人節「巧巧」愛上你活動，自即日起至2/28上午十點半後，包括巧克力達克瓦茲搭配摩斯咖啡(M)原價100元，優惠價79元；巧克力達克瓦茲2入原價110元，優惠價89元；摩斯咖啡(M)可加價升級拿鐵咖啡(M)/卡布奇諾(M)。
情人甜蜜99活動自2/14~3/14上午十點半後，摩斯奶茶(熱)搭配摩斯咖啡(L)原價120元，優惠價99元；澳洲TimTam巧克力餅乾搭配摩斯咖啡(L)2杯原價255元，優惠價199元；摩斯奶茶(熱)/摩斯咖啡(L)可更換為拿鐵咖啡(M)/卡布奇諾(M)。
至於MOS Order APP推出全新的MOS安心取，即日起優惠開跑，指定飲品及澳式黑咖啡買8杯送8杯；輕檸雙牛堡+摩斯雞塊+冰紅茶(L)等多項餐點組合買6套送2套。此外，還有多項餐點、飲品與禮盒優惠。MOS Order APP於2/14~2/28推出專屬晚餐優惠，下午四點後藜麥薑燒珍珠堡+黃金地瓜薯(L)+冰紅茶(L)原價165元，優惠價139元。
MOS貘力生活小物也在2/14起開放全系列金點加價購，金點3點可免費兌換MOS貘力禮品袋，金點3點加99元兌換MOS貘力造型摩斯卡，金點5點加599元兌換MOS貘力暖手抱枕毯等。 2/14~2/28元宵會員加碼優惠，購買指定MOS貘力系列生活小物，單筆消費滿500元，該筆發票金額之金點2倍送。
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