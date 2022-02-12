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玫瑰香注入蘋果、護手霜！好魔與馧室香氛選果聯名禮盒
2月14日情人節將至，玫瑰最能象徵愛情的嬌豔欲滴，更能夠互相表達情意，而玫瑰香氛更是讓人一聞難忘，馥郁的味道令人想起愛情的美好。台灣新銳香氛品牌VÖODÖOMÖI 好魔，與AROMAPPLE 馧室香氛選果團隊，特別攜手打造「一輪玫瑰蘋果與護手禮盒」，採用特殊工藝手法，將玫瑰的香氣，沁入有機蘋果與護手霜中，成就出最能表達心意的情人節贈品。
2017年創立的VÖODÖOMÖI 好魔，由兩位醫生與兩位藝術人共同創立，以生醫專業結合對高端香水、風格生活的熱愛，打造出兼具香氣、功效的保養品，並曾與設計師品牌陳季敏、當紅酒吧Tei by O’bond等合作。
此次禮盒中，VÖODÖOMÖI 好魔以歐盟認真天竺葵精油引香，展現調香擬香藝術，復原玫瑰香氣，加入滋潤不膩手的護手霜中，並以金管包裝，充滿華麗質感。
而創立於2021年的AROMAPPLE馧室香氛選果，有著五國專利蒸熏技術，將植萃香味沁入鮮果中，此次的玫瑰蘋果，就是透過蒸熏技術，將屏東有機玫瑰純露，與有機蘋果相互結合，讓蘋果擺放、食用都能有滿滿玫瑰香氣。
一輪玫瑰禮盒內含好魔金燦經典天竺葵護手霜、馧室有機玫瑰蘋果，兩朵曙光有機玫瑰禮盒組，情人節優惠價1,288元，即日起至2月15日在微風廣場本館微風超市快閃購買，也可上VÖODÖOMÖI官方網站購買。
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