聽新聞
test
0:00 / 0:00
「甜甜圈買6送6」快抽！Krispy Kreme三款草莓新品上架
微涼初春的時節，各種草莓系的甜點、飲品大爆發，Krispy Kreme一口氣推出全新3款粉嫩系新品，系列優惠同步登場，其中，「不能莓有你」活動自 2/23至3/25，掃描QR Code、登入Facebook即可每日參加抽獎，獎項包括買6送6原味糖霜甜甜圈、第二盒半價等。
新品中的「草莓果粒甜甜圈」，經典糖霜甜甜圈淋上草莓巧克力、撒上乾燥草莓果粒，草莓控絕不能錯過。「小莓好果醬夾心」則淋上香濃白巧克力和草莓巧克力，一口咬下，還有草莓卡士達酸甜。「草莓果醬奶油起司蛋糕」則是草莓果醬奶油起司蛋糕，完美融合莓果的酸甜。新品販售期間自2/16至3/25。
限時優惠活動還有「好莓禮盒」6入260元、12入440元。「莓好套餐」飲品可折15元。 「不能莓有你」遊戲網址：https://reurl.cc/nEoykd。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言