「甜甜圈買6送6」快抽！Krispy Kreme三款草莓新品上架

微涼初春的時節，各種草莓系的甜點、飲品大爆發，Krispy Kreme一口氣推出全新3款粉嫩系新品，系列優惠同步登場，其中，「不能莓有你」活動自 2/23至3/25，掃描QR Code、登入Facebook即可每日參加抽獎，獎項包括買6送6原味糖霜甜甜圈、第二盒半價等。

新品中的「草莓果粒甜甜圈」，經典糖霜甜甜圈淋上草莓巧克力、撒上乾燥草莓果粒，草莓控絕不能錯過。「小莓好果醬夾心」則淋上香濃白巧克力和草莓巧克力，一口咬下，還有草莓卡士達酸甜。「草莓果醬奶油起司蛋糕」則是草莓果醬奶油起司蛋糕，完美融合莓果的酸甜。新品販售期間自2/16至3/25。