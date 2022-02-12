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「甜甜圈買6送6」快抽！Krispy Kreme三款草莓新品上架

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
選擇盒裝優惠更多。圖／Krispy Kreme提供
選擇盒裝優惠更多。圖／Krispy Kreme提供

微涼初春的時節，各種草莓系的甜點、飲品大爆發，Krispy Kreme一口氣推出全新3款粉嫩系新品，系列優惠同步登場，其中，「不能莓有你」活動自 2/23至3/25，掃描QR Code、登入Facebook即可每日參加抽獎，獎項包括買6送6原味糖霜甜甜圈、第二盒半價等。

新品中的「草莓果粒甜甜圈」，經典糖霜甜甜圈淋上草莓巧克力、撒上乾燥草莓果粒，草莓控絕不能錯過。「小莓好果醬夾心」則淋上香濃白巧克力和草莓巧克力，一口咬下，還有草莓卡士達酸甜。「草莓果醬奶油起司蛋糕」則是草莓果醬奶油起司蛋糕，完美融合莓果的酸甜。新品販售期間自2/16至3/25。

限時優惠活動還有「好莓禮盒」6入260元、12入440元。「莓好套餐」飲品可折15元。 「不能莓有你」遊戲網址：https://reurl.cc/nEoykd

Krispy Kreme一口氣推出全新3款粉嫩草莓系新品。圖／Krispy Kreme提供
Krispy Kreme一口氣推出全新3款粉嫩草莓系新品。圖／Krispy Kreme提供

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