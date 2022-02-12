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手搖飲「莓」好滋味再一波！比一比 誰家最夢幻

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
奎克咖啡搭上情人節的話題，推出「草莓恰恰恰」活動。圖／奎克咖啡提供
奎克咖啡搭上情人節的話題，推出「草莓恰恰恰」活動。圖／奎克咖啡提供

農曆春節前後，正是品味草莓酸甜滋味的最佳時節。各連鎖手搖飲從年前一路推出各式「莓」好風味，延續到開春，還有許多創新滋味待嘗。

大苑子最浪漫的莓好系列飲品，再出新滋味。「莓好艾波」以當日現採的新鮮草莓，搭上茉香綠茶，入口還有微微的蘋果香氣，以及Q彈的愛玉口感，清爽又浪漫。大苑子APP Juicy Store商城也在2/13推出「莓好組合」，2/14只要和心愛的人一人一杯共度浪漫，就可再獲莓好時光第二杯半價優惠券。配合2/15元宵節，2/12至2/15優惠專區另有許慶良MINI芋圓鮮奶茶優惠券可領取。

奎克咖啡則搭上情人節的話題，推出「草莓恰恰恰」活動，即日起至3/15任選兩份草莓季限定商品、享第二份半價；任選三份、第三份免費。2/25前，奎克咖啡儲值卡會員單筆消費滿300元，還可以紅利點數免費兌換草莓季熱銷甜點如草莓焦糖脆脆法式吐司、焦糖莓莓生乳捲。其中，軟嫩的布蕾丹麥土司搭配新鮮草莓、海鹽焦糖醬及酸甜草莓醬，撒上焦糖脆脆、再佐以香草冰淇淋，業者推薦為「情人節最佳甜蜜滋味」。

貢茶最夯新品「Kakao莓好夢境」，也譜出草莓新風貌。包括奶蓋草莓寶石拿鐵、QQ草莓寶石果茶、奶蓋草莓綠茶拿鐵等三款夢幻飲品，被網友稱為「必喝的療癒首選」。全系列貢茶 X KAKAO FRIENDS正版聯名系列周邊商品也持續熱銷中，品嘗草莓新品，還能以優惠價格把可愛商品帶回家。

大苑子草莓飲品再出新款，「莓好艾波」即起上市。圖／大苑子提供
大苑子草莓飲品再出新款，「莓好艾波」即起上市。圖／大苑子提供
貢茶最夯新品「Kakao莓好夢境」。圖／貢茶提供
貢茶最夯新品「Kakao莓好夢境」。圖／貢茶提供
大苑子APP在情人節前夕推出「莓好飲品浪漫組合」優惠。圖／大苑子提供
大苑子APP在情人節前夕推出「莓好飲品浪漫組合」優惠。圖／大苑子提供

咖啡 情人節

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