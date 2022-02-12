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用香味串連兩人的神秘印記！以Aesop不分性別香氛記憶

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
Aesop馥香水／50ml／5,300元。圖／Aesop提供
Aesop馥香水／50ml／5,300元。圖／Aesop提供

嗅覺比起視覺來說，透過各種香氣，最能夠讓人深深觸動記憶與情感，而與另一半之間，透過氣味，更能牢牢記住每一刻，而且若是有相同的氣味，更能有著專屬著神秘印記。澳洲品牌Aesop的香氛系列，有著不分性別之選，讓溫柔雋永的氣味，能為兩人的熱烈熾愛，留下最美的印記。

最經典的馥香水，香味有著強烈且柔和的衝突感，以玫瑰花香展開，帶出的苦橙、佛手柑、紫蘇與粉紅胡椒等辛香味，中調的花香有著木質調性，尾韻的檀香、岩蘭草、廣藿香與沒藥，看似衝突，卻以麝香整體串連，嗅吸過就讓人難以忘懷，男女皆適用。

而要代表濃烈愛情，則可選熾香水，整體以木質中調為主，調香師巴納貝．菲永（Barnabé Fillion）提到創作靈感，來自於日本古老森林中的漫步，人們走在大自然中，有著受到庇護的情愫，有著清新的自然香氣。

沐浴後的淡雅留香，也是另一種的香味串連，如玫瑰的名字身體潔膚露，有著大馬士革玫瑰花瓣、白荳蔻、黑胡椒與植物萃取精華，洗澡後有著讓人清新振奮香味；

橙香身體乳含有柑橘、葡萄柚、檸檬皮，清爽兼具保濕；屏息以待為身體保濕精油，可以在沐浴後搭配按摩動作，讓情侶間有更多身體接觸。

Aesop橙香身體乳霜 ／500ml／3,000元。圖／Aesop提供
Aesop橙香身體乳霜 ／500ml／3,000元。圖／Aesop提供
Aesop熾香水／50ml／3,900元。圖／Aesop提供
Aesop熾香水／50ml／3,900元。圖／Aesop提供
Aesop玫瑰的名字身體潔膚露／500ml／1,400元。圖／Aesop提供
Aesop玫瑰的名字身體潔膚露／500ml／1,400元。圖／Aesop提供

沐浴 情侶

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