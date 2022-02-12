用香味串連兩人的神秘印記！以Aesop不分性別香氛記憶

嗅覺比起視覺來說，透過各種香氣，最能夠讓人深深觸動記憶與情感，而與另一半之間，透過氣味，更能牢牢記住每一刻，而且若是有相同的氣味，更能有著專屬著神秘印記。澳洲品牌Aesop的香氛系列，有著不分性別之選，讓溫柔雋永的氣味，能為兩人的熱烈熾愛，留下最美的印記。

最經典的馥香水，香味有著強烈且柔和的衝突感，以玫瑰花香展開，帶出的苦橙、佛手柑、紫蘇與粉紅胡椒等辛香味，中調的花香有著木質調性，尾韻的檀香、岩蘭草、廣藿香與沒藥，看似衝突，卻以麝香整體串連，嗅吸過就讓人難以忘懷，男女皆適用。

而要代表濃烈愛情，則可選熾香水，整體以木質中調為主，調香師巴納貝．菲永（Barnabé Fillion）提到創作靈感，來自於日本古老森林中的漫步，人們走在大自然中，有著受到庇護的情愫，有著清新的自然香氣。

在沐浴後的淡雅留香，也是另一種的香味串連，如玫瑰的名字身體潔膚露，有著大馬士革玫瑰花瓣、白荳蔻、黑胡椒與植物萃取精華，洗澡後有著讓人清新振奮香味；