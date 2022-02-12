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轉型升級也難撐 高雄奧斯卡影城2月14日吹熄燈號

聯合報 / 記者陳玫伶徐白櫻王昭月／ 高雄即時報導
高雄歷時30多年的奧斯卡影城，2月14日將停止營業。記者徐白櫻／攝影
高雄歷時30多年的奧斯卡影城，2月14日將停止營業。記者徐白櫻／攝影

高雄又一家電影院結束營業，在高雄新崛江商圈經營30多年的「奧斯卡影城」發出公告，2月14日將結束營業，讓許多人不捨感嘆，70幾歲陳先生是老主顧， 指經售票員告知才知道，直呼好可惜。

奧斯卡影城近期發出公告，指戲院因業務考量，將於2月14日結束營業，感謝多年支持，奧斯卡伴隨高雄人的成長記憶，畫下句點，我們以不捨的心情跟各位說聲珍重再見。

影城收攤訊息，至昨天深夜才悄然在臉書發布，今早一些前往首輪場消費的客人，都還不知情，陳老先生是老主顧，嘆奧斯卡停止營業，以後只能再到別家戲院了。

奧斯卡影城經營逾30年，因應時代潮流，曾重新裝潢，改為3D數位放映，是新崛江商圈地標，傳出結束營業消息後，讓許多高雄人很不捨，網路PTT也熱議，網友指「之前重新裝潢硬體都比變得比較好了說，可惜了」、「小時候第一次看電影是七匹狼，就在奧斯卡，再見了奧斯卡」、「以前很常去看午夜場的買一送一，新崛江很多店家都已倒閉或是苦撐」。

商圈人士透露，奧斯卡影城土地屬高雄陳家，二、三年前租約已到期，陳家準備收回處分，但地上物屬影城業者，雙方對簿公堂。其實奧斯卡影城老舊，生意也不佳，如能有其他新穎的影城接手，或能激勵對新崛江商圈商機。

奧斯卡影城發布公告，2月14日將停止營業。記者王昭月／翻攝
奧斯卡影城發布公告，2月14日將停止營業。記者王昭月／翻攝

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