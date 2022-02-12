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「共感情人」超浪漫 夏姿戀愛美學：因為有你才完整！

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
夏姿以「共感人」的形象照，來表現情人節系列。圖／夏姿提供
夏姿以「共感人」的形象照，來表現情人節系列。圖／夏姿提供

情人節將至，夏姿．陳（SHIATZY CHEN）以「共感人」的形象照，來呼應戀人之間的緊密，表現出因對方而完整的甜蜜穿搭，藉由服裝來探索彼此內蘊的喜怒哀樂、身心靈連結，以情人間的共感為主，拍攝身體、情緒、能量、心靈等四個類型的情境，用服裝來表達你中有我、我中有你的交融。

「身體共感人」的主題，運用的是獨家開版提花大衣，層層堆砌，宛如戀人絮語的濃情蜜意，兩位模特兒共穿一件金屬紗線開版長大衣，體現不分離的情誼。鮮明的亮橘斗篷象徵著力量、希望，或是以白絲手繡開版經典中式襯衫，來呈現人文風采。「情緒共感人」則以奔流的蕾絲瀑布作為意象，來詮釋浪漫戀情，從女款花形蕾絲手繡紫藤花立領背心，到男款蕾絲漁夫帽，以通透、鏤空的布料性質，來表達情緒的穿透與渲染，並呈現出春日的澄淨明媚。

「直覺共感人」運用了2022早春系列的嫩綠、亮桃紅，來傳達熱情能量，休閒男款夾克、冷琺瑯顏料裝飾的女款休閒外套，互為表裡的輪廓設計，暗喻情感中的直覺密語；「心電共感」則是以丹寧單品的相似度，來表現中性時尚，或是用棉麻條紋翻領西裝、對應條紋刺繡棒球外套，表現出「我們在一起」的美好。服裝單品呼應即將到來的春夏時節，以輕盈的短褲、無袖上衣表現，讓濃情蜜意也化為輕快的造型。

（左）條紋刺繡棒球外套將東方元素點綴於西式輪廓之上，價格店洽；（右）條紋翻領西裝外套，28,800元。圖／夏姿提供
（左）條紋刺繡棒球外套將東方元素點綴於西式輪廓之上，價格店洽；（右）條紋翻領西裝外套，28,800元。圖／夏姿提供
無袖花邊針織上衣，13,800元。圖／夏姿提供
無袖花邊針織上衣，13,800元。圖／夏姿提供
以「身體共感人」為題，模特兒共著一件金屬紗線開版長大衣，來呈現永不分離的緊密。圖／夏姿提供
以「身體共感人」為題，模特兒共著一件金屬紗線開版長大衣，來呈現永不分離的緊密。圖／夏姿提供
（左）輕鬆寬大輪廓的男裝休閒夾克外套，22,800元；（右）冷琺瑯顏料休閒外套，31,800元。圖／夏姿提供
（左）輕鬆寬大輪廓的男裝休閒夾克外套，22,800元；（右）冷琺瑯顏料休閒外套，31,800元。圖／夏姿提供
高腰休閒刺繡短褲，19,800元。圖／夏姿提供
高腰休閒刺繡短褲，19,800元。圖／夏姿提供
女款花形蕾絲手繡紫藤花立領背心、男款蕾絲漁夫帽，表現出「情緒共感人」的緊密。圖／夏姿提供
女款花形蕾絲手繡紫藤花立領背心、男款蕾絲漁夫帽，表現出「情緒共感人」的緊密。圖／夏姿提供

夏姿 紫藤花 西裝

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