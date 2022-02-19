示愛該送什麼？網友推薦巧克力選這牌！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「情人節巧克力」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的八大情人節巧克力品牌，以及八大熱門口味網路聲量排行。

春節過後就是一年一度的西洋情人節了，許多民眾會送上經典的巧克力，以傳遞自己的愛意，不過市面上巧克力品牌百百種，究竟網友們在情人節時送的巧克力，會挑選哪些品牌及口味呢？

「金莎」成情人節代表 這些日牌巧克力紛紛上榜

觀察網友熱議的情人節巧克力，經典的「Ferrero Rocher（金莎）」及「GODIVA」，備受網友關注。其中，「Ferrero Rocher（金莎）」的巧克力是許多民眾年輕時過情人節的回憶，就有網友表示「金莎大概是我們這一輩人的浪漫代表零食之一」、「偶爾會去7-11買一條金莎，回味當時的初戀滋味」，認為只要講到情人節就會有收到或送金莎的經驗；而「GODIVA」則是著名的高級巧克力品牌，每每推出的情人節禮盒，也都受到不少民眾熱論，有網友就大讚「GODIVA真的百吃不膩」、「好愛吃GODIVA」。

5大情人節巧克力品牌網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

另方面，同為日本的巧克力品牌「meiji」及「ROYCE’」也皆榜上有名。其中，「meiji」因近期推出造型收納盒巧克力，而備受網友討論，可愛的外型引來不少民眾回覆「（meiji）每年都會出特別版，盒子可愛又實用」、「剛一看到就跑去買了，超可愛！」；而「ROYCE’」的生巧克力則是受到不少網友好評，除了會推出特別的口味外，不甜膩的滋味也讓民眾大讚「ROYCE’一次可以吃一盒」、「我超愛這牌（ROYCE’）的生巧克力」等。

「草莓」口味搭上產季 這些「茶味」引起網友熱議

市面上巧克力口味創意多變，而經典的「草莓」，是許多民眾的首選，因西洋情人節剛好遇上草莓產季，因此不少品牌會推出草莓巧克力，並搭上情人節來搶佔市場，有網友就表示「天啊草莓巧克力好適合情人節」、「大大的一顆草莓沾上一層黑巧克力，是GODIVA的招牌貨，在情人節時更搶手」。

網友熱議8大巧克力口味網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

另外，常見的「咖啡」及「焦糖」，也是不少民眾會選擇的口味，有網友就表示「喜歡巧克力入口後濃郁滑順，有榛果、焦糖、咖啡香」、「巧克力的苦搭焦糖香甜好讚」；而茶味的「抹茶」及「紅茶」也是備受網友關注，苦甜的巧克力帶著茶香，讓許多茶控直呼「抹茶的巧克力我都想吃」、「紅茶（巧克力）超級美味」。

不論對象是誰，情人節送上一盒巧克力，除了能為生活增添一些儀式感，還能傳達對對方的情意，若今年情人節還沒想好要送什麼巧克力的話，不妨參考這些備受網友討論的人氣巧克力吧！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》