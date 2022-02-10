網購「開學季」最低下殺24折起 文具書包、筆電買起來

春節連假過後，各級學校陸續迎接開學，電商平台紛紛推出開學季優惠活動，包括文具、書包、筆記型電腦、外宿小家電全都有。PChome 24h購物即日起開跑「迎新啟航」強檔活動，最低下殺24折起，並推出「開學購物全攻略」，各式文具、學習用品組超值價399元起；momo購物網鎖定筆電，集結近3,000組商品推出「你開學我放價」限時優惠，即日起至2月28日不限金額消費即可登記享5% momo幣回饋、下單指定商品就送Office軟體，還有各大廠牌陸續推出限時加碼優惠。

PChome 24h購物指出，不少家長趁著新學期前替小孩汰舊換新開學用具，「書包、保溫瓶、口罩」最熱搜；書包搜尋量更年增50%，以「動漫卡通款」最為熱門，如人氣動漫鬼滅之刃、咒術迴戰以及經典不敗款角落小夥伴、迪士尼等都廣受青睞，鋼彈、新世紀福音戰士、寶可夢等聯名包款也是搶買指標。

此外，近期PChome 24h購物站上文具以輔助學習、安全性兼顧商品買氣增溫，包括適合矯正握筆姿勢的洞洞筆、可水洗兒童蠟筆等。熱銷推薦sun-star鬼滅之刃學習不滅組，囊括筆筒收納袋、資料夾、便利貼等文具，特價798元；IMPACT怡寶角落小夥伴輕量護脊書包促惠價3,190元，加贈2%P幣及開學3好禮；另有OUTDOOR、FX CREATIONS等動漫聯名包款全場狂降57折起。

便當盒、水壺也是開學不可或缺的熱門採購品，PChome 24h購物表示，家長選購便當盒最注重具備保溫功效、可分隔不銹鋼材質，水壺則以方便替換吸管、具備提把背帶的款式較受歡迎，時尚簡約的文青款式買氣最佳，像是熱賣款日本SABU HIROMORI不鏽鋼雙層保溫便當盒超值價1,173元；KINTO運動魔法瓶方便持握、不易刮傷，特價1,450元。

在筆電方面，momo購物網根據站上銷售觀察，文組學生對於筆電需求多用於文書處理，因此在選購時較偏好機身輕薄、美型外觀，像是熱銷商品ASUS華碩Vivobook K413EA 14吋i5輕薄筆電，以1.4公斤輕薄機身備受學生熱愛，配備超窄邊框的Full HD螢幕，具備廣視角技術，提供身歷其境的視覺饗宴；Lenovo IdeaPad Slim 3 14吋輕薄筆電重量1.4公斤、19.9超薄機身，可支援9小時續航；Microsoft微軟Surface Laptop Go 12.4吋輕薄觸控筆電極致輕薄僅1.2公斤，搭載第10代Intel Core處理器，快速執行常用的應用程式，還有Hello指紋辨識開機鍵，一觸即可登入。

理工及創作系學生對流暢度、視覺的高度需求，偏好15吋以上大螢幕以及幫助提升效能與畫質的RTX 30系列顯卡，人氣機型包括Acer宏碁AN515-57-57N7 15.6吋獨顯電競筆電，結合第11代Intel Core處理器與RTX筆電GPU威力，讓螢幕視覺光影更逼真、效能更升級，還有2個M.2 PCle/SATA SSD插槽；ASUS華碩VivoBook Pro K3500PC 15吋OLED輕薄筆電具備15.6吋OLED低藍光護眼螢幕，搭載最新第11代Intel H系列處理器及RTX 3050顯示卡；MSI微星Creator M16 A11UC-667TW 15吋QHD電競筆電採用QHD 16:10黃金比例面板，配備8核心、雙核心渦輪加速頻率最高可達4.6GHz。

momo購物網「你開學我放價」活動即日起至2月28日不限金額消費即可登記享5% momo幣回饋，還有各大品牌限時優惠陸續登場。「Acer品牌周」即日起至2月20日全館下殺87折起，消費滿23,000元登記送千元momo幣；「Surface品牌開學季」即日起至2月28日指定商品下殺67折起，消費登記再送限量momo幣；「MSI品牌周」2月14日至2月20日消費滿額就送限量獨家贈品；「ASUS超級品牌日」2月16日單日全館筆電8,990元起，消費最高回饋20%momo幣、滿額再抽momo萬元紅利金。