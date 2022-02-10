情人節夢幻美拍解鎖 微兜系列限定套餐好吃又好拍

西洋情人節腳步近了，金色三麥集團旗下人氣女性餐酒品牌「petit doux微兜」與旗艦品牌「pd by petit doux」，即日起至2月14日，分別推出「浪漫雙享」套餐組合與「甜蜜輕享」套餐，為情人們助攻。除了拍攝垂涎可口、精緻擺盤的餐點外，微兜各門市與 pd by petit doux 不同的風格裝潢，更讓情侶留下獨一無二的浪漫紀念。

人氣女性餐酒館「petit doux微兜」，特別打造「浪漫雙享」情人節套餐組合，以清爽時令沙拉、冬日嚴選湯品，搭配經典人氣主餐「妝粉紅牛小排」或「微秘蜜嫩烤戰斧」，Q彈肉質，每一口咀嚼都超滿足。

在享用主餐之餘，也能品嚐「台式蒜味香腸披薩」或「地中海漁夫海鮮披薩」的酥脆濃郁。餐後再來份招牌必吃甜點「雲朵瓦帕鬆餅」，鬆軟口感配上爆漿起司內餡及Q彈麻糬的幸福滋味，保證能為節日畫上最甜蜜完美的收尾。

「浪漫雙享」情人節雙人套餐售價1,699元（另加一成服務費），讓愛情也能一路久久；凡選擇套餐組合，還能以299元加購用臺灣烏龍茶做基底調製的甜美「花果絲絨烏龍茶酒」。

微兜旗艦品牌「pd by petit doux」，推出「甜蜜輕享」套餐組合，打造全新情人節約會提案。延續品牌的健康系飲食概念，選用低碳、低GI的食材打造限定套餐，推出能量蔬果盆、伊比利豬白玉燉花椰米、純淨鮮萃石斑鍋等符合低碳水料理概念的餐點，精心打造內含沙拉、開胃菜、湯品、披薩、主餐、甜點的限定節日套餐組合。