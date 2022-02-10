快訊

汐止手搖店女員工確診 同事有症狀快篩陽性追南部足跡

公教年改來了 明年7月新進公務員強制提撥率為15%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

情人節夢幻美拍解鎖 微兜系列限定套餐好吃又好拍

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
「petit doux微兜」打造「浪漫雙享」情人節套餐組合，人氣主餐、招牌雲朵瓦帕鬆餅點綴妳的情人節約會。圖／金色三麥集團提供。
「petit doux微兜」打造「浪漫雙享」情人節套餐組合，人氣主餐、招牌雲朵瓦帕鬆餅點綴妳的情人節約會。圖／金色三麥集團提供。

西洋情人節腳步近了，金色三麥集團旗下人氣女性餐酒品牌「petit doux微兜」與旗艦品牌「pd by petit doux」，即日起至2月14日，分別推出「浪漫雙享」套餐組合與「甜蜜輕享」套餐，為情人們助攻。除了拍攝垂涎可口、精緻擺盤的餐點外，微兜各門市與 pd by petit doux 不同的風格裝潢，更讓情侶留下獨一無二的浪漫紀念。

人氣女性餐酒館「petit doux微兜」，特別打造「浪漫雙享」情人節套餐組合，以清爽時令沙拉、冬日嚴選湯品，搭配經典人氣主餐「妝粉紅牛小排」或「微秘蜜嫩烤戰斧」，Q彈肉質，每一口咀嚼都超滿足。

在享用主餐之餘，也能品嚐「台式蒜味香腸披薩」或「地中海漁夫海鮮披薩」的酥脆濃郁。餐後再來份招牌必吃甜點「雲朵瓦帕鬆餅」，鬆軟口感配上爆漿起司內餡及Q彈麻糬的幸福滋味，保證能為節日畫上最甜蜜完美的收尾。

「浪漫雙享」情人節雙人套餐售價1,699元（另加一成服務費），讓愛情也能一路久久；凡選擇套餐組合，還能以299元加購用臺灣烏龍茶做基底調製的甜美「花果絲絨烏龍茶酒」。

微兜旗艦品牌「pd by petit doux」，推出「甜蜜輕享」套餐組合，打造全新情人節約會提案。延續品牌的健康系飲食概念，選用低碳、低GI的食材打造限定套餐，推出能量蔬果盆、伊比利豬白玉燉花椰米、純淨鮮萃石斑鍋等符合低碳水料理概念的餐點，精心打造內含沙拉、開胃菜、湯品、披薩、主餐、甜點的限定節日套餐組合。

pd by petit doux「甜蜜輕享」套餐組合，定價1,999元（另加一成服務費）即可享受清爽系低碳情人節菜單，不再擔心大餐後的體內負擔，pd by petit doux讓今年情人節吃的健康、吃出清爽，又能感受甜蜜節慶氛圍。

微兜及pd by petit doux整理出各分店的人氣拍照熱點，情人節甜蜜雙人美照，隨拍隨有。圖／金色三麥集團提供。
微兜及pd by petit doux整理出各分店的人氣拍照熱點，情人節甜蜜雙人美照，隨拍隨有。圖／金色三麥集團提供。
pd by petit doux「甜蜜輕享」套餐，結合低碳飲食料理概念，讓情人節也能吃得健康無負擔。圖／金色三麥集團提供。
pd by petit doux「甜蜜輕享」套餐，結合低碳飲食料理概念，讓情人節也能吃得健康無負擔。圖／金色三麥集團提供。

套餐 情人節 品牌

延伸閱讀

像極了愛情 濃得化不開 情人節獨享玫瑰巧克力塔

情人節就要來了拉警報！5大「百貨商場」給你保平安放閃提案

情人節喝起來 牛排、海鮮、甜點最「威」搭配法

214情人節怎麼過？ FunNow推約會懶人包

相關新聞

每十秒笑一次！超紓壓脫口秀數位劇場上映

近幾年台灣喜劇圈受到高度關注，幽默逗趣且突破議題框架的風格特別紓壓，受到大眾歡迎，也讓更多年輕人勇於表現口才，LINE TV數位劇場「好好笑女孩」的求愛喜劇及去年十月迎來的雙人喜劇組「達康.come」，智囊揮灑、笑料百出，邀觀眾一起看見更多有才華的台灣喜劇演員。

網購「開學季」最低下殺24折起 文具書包、筆電買起來

春節連假過後，各級學校陸續迎接開學，電商平台紛紛推出開學季優惠活動，包括文具、書包、筆記型電腦、外宿小家電全都有。PCh...

情人節夢幻美拍解鎖 微兜系列限定套餐好吃又好拍

西洋情人節腳步近了，金色三麥集團旗下人氣女性餐酒品牌「petit doux微兜」與旗艦品牌「pd by petit do...

熱賣球鞋聯名改版、東方元素話題潮鞋搶市 你會選哪一雙？

PUMA在1月初與NBA球星LaMelo Ball共同推出首雙簽名籃球鞋款，火焰翅膀搶眼外型吸引眾人目光，一開賣就迅速售...

漫威超級英雄進駐全聯 消費滿400元贈吸盤公仔 全套收集再抽1:1鋼鐵人

全聯2020年首度推出「蔬果總動員」全店滿額贈大獲好評，在社群掀起交換收藏熱潮。今年再度推出全店滿額贈活動，砸下近2億預...

漢堡、點心通通買1送1 漢堡王「54款優惠券」新出爐

開春用餐不忘省荷包！漢堡王全新推出開工優惠券，內含漢堡買1送1、點心買1送1、第2份半價、個人超省餐、早餐優惠等7大類折...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。