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熱賣球鞋聯名改版、東方元素話題潮鞋搶市 你會選哪一雙？

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
Juice Store獨賣的Nike Dunk 「God of Wealth」鞋，金色電繡虎紋，就呼應著武財神趙公明的座騎「黑虎將軍」。圖／Juice Store提供
Juice Store獨賣的Nike Dunk 「God of Wealth」鞋，金色電繡虎紋，就呼應著武財神趙公明的座騎「黑虎將軍」。圖／Juice Store提供

PUMA在1月初與NBA球星LaMelo Ball共同推出首雙簽名籃球鞋款，火焰翅膀搶眼外型吸引眾人目光，一開賣就迅速售罄。雙方再度聯手並加入人氣科幻動畫卡通Rick and Morty打造MB.01聯名籃球鞋款，一樣引人注目。

Rick and Morty是美國人氣電視科幻情景喜劇動畫，也正是球星LaMelo Ball最愛卡通節目，內容在敘述一家人在多重宇宙間的冒險奇幻故事。所以此次聯名，就以「Climb Aboard」為主軸，取材卡通中的奇幻畫風色彩，呈現左腳綠、右腳紅的對比配色。與先前火焰紅配色 MB.01同樣採用3D列印的創新鞋面結構讓鞋款增加層次，整體設計也以LaMelo身上的刺青圖樣去點綴重點。鞋舌設計加入了 LaMelo胸前數字1和翅膀刺青的招牌標誌，鞋帶固定片則以帶領卡通主角穿梭多元宇宙的時空傳送門取代，鞋舌內也分別壓印上Rick和 Morty插畫。

聯名鞋的鞋舌內也分別壓印上Rick和 Morty插畫。圖／PUMA提供
聯名鞋的鞋舌內也分別壓印上Rick和 Morty插畫。圖／PUMA提供

另一雙話題鞋款則來自Juice Store獨賣的Nike Dunk 「God of Wealth」鞋，這是因應中國新年所推出的設計。像是鞋跟處的金色電繡虎紋，就呼應著武財神趙公明的座騎「黑虎將軍」。鞋身後段飾片以及Swoosh logo皆選用帶有暗花的黑色綢緞製作，象徵武財神所著用的黑色長袍。鞋身中段至前半段則是選用黑色、米白色麂皮製作，並在側緣放上金色的mini Swoosh作為點綴。最後鞋底處採以琥珀色的半透明底象徵著古書所記載琥珀是老虎靈魂的載體，緊扣著虎年主題。

PUMA x Rick and Morty MB.01聯名籃球鞋4,680元。圖／PUMA提供
PUMA x Rick and Morty MB.01聯名籃球鞋4,680元。圖／PUMA提供

Nike Dunk Hi Retro PRM鞋3,800元。圖／Juice Store提供
Nike Dunk Hi Retro PRM鞋3,800元。圖／Juice Store提供

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