聽新聞
test
0:00 / 0:00
漫威超級英雄進駐全聯 消費滿400元贈吸盤公仔 全套收集再抽1:1鋼鐵人
全聯2020年首度推出「蔬果總動員」全店滿額贈大獲好評，在社群掀起交換收藏熱潮。今年再度推出全店滿額贈活動，砸下近2億預算取得超級英雄漫威肖像授權，不只自2月11日起推出為期9週的「超級英雄總動員」全店滿額限量贈活動，也同步推出「漫威潮生活」點換購，最低只要200福利點起就可加價換購漫威時尚精品。
活動期間至全店單筆消費每滿400元，即免費贈送限量漫威英雄系列吸盤公仔1個，加10元可再加購1個；全聯小時達限定消費每滿400元贈2個，單筆上限6個，全系列共有24款可蒐集，除了18款一般版指標英雄大集合外，還有最受民眾愛戴的6個超人氣英雄角色夜光特效款。收集全套24款並與全套公仔自拍上傳活動網站，還有機會抽中全球限量1：1真人比例鋼鐵人金屬色特別版雕像1組，市價高達65萬元。另本次活動還推出2款以書本造型設計的漫威英雄系列多功能收藏盒，會員出示福利卡或App QR Code購買收藏盒，還可週週抽漫威英雄系列精品好禮。
全聯自即日起至4月14日在南港旗艦店也推出期間限定主題門市，更於全台門市推出AR濾鏡互動遊戲，消費者只要使用PX Pay掃描門市的AR地貼，即會出現虛擬英雄人物動畫，共有6款，包含雷神索爾、綠巨人浩克、黑寡婦、鋼鐵人、蜘蛛人與美國隊長等，增加PX Pay的娛樂功能，更讓大小朋友可以互動拍照，賣場就像遊樂園，吸引小朋友、家長及年輕族群到店消費。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言