漫威超級英雄進駐全聯 消費滿400元贈吸盤公仔 全套收集再抽1:1鋼鐵人

全聯2020年首度推出「蔬果總動員」全店滿額贈大獲好評，在社群掀起交換收藏熱潮。今年再度推出全店滿額贈活動，砸下近2億預算取得超級英雄漫威肖像授權，不只自2月11日起推出為期9週的「超級英雄總動員」全店滿額限量贈活動，也同步推出「漫威潮生活」點換購，最低只要200福利點起就可加價換購漫威時尚精品。

活動期間至全店單筆消費每滿400元，即免費贈送限量漫威英雄系列吸盤公仔1個，加10元可再加購1個；全聯小時達限定消費每滿400元贈2個，單筆上限6個，全系列共有24款可蒐集，除了18款一般版指標英雄大集合外，還有最受民眾愛戴的6個超人氣英雄角色夜光特效款。收集全套24款並與全套公仔自拍上傳活動網站，還有機會抽中全球限量1：1真人比例鋼鐵人金屬色特別版雕像1組，市價高達65萬元。另本次活動還推出2款以書本造型設計的漫威英雄系列多功能收藏盒，會員出示福利卡或App QR Code購買收藏盒，還可週週抽漫威英雄系列精品好禮。