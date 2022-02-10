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漫威超級英雄進駐全聯 消費滿400元贈吸盤公仔 全套收集再抽1:1鋼鐵人

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
收集全套24款漫威英雄系列吸盤公仔，並與全套公仔自拍上傳活動網站，就有機會抽中全球限量1：1真人比例鋼鐵人金屬色特別版雕像1組，全球限量僅有30組，市價高達65萬元。記者黃筱晴／攝影
收集全套24款漫威英雄系列吸盤公仔，並與全套公仔自拍上傳活動網站，就有機會抽中全球限量1：1真人比例鋼鐵人金屬色特別版雕像1組，全球限量僅有30組，市價高達65萬元。記者黃筱晴／攝影

全聯2020年首度推出「蔬果總動員」全店滿額贈大獲好評，在社群掀起交換收藏熱潮。今年再度推出全店滿額贈活動，砸下近2億預算取得超級英雄漫威肖像授權，不只自2月11日起推出為期9週的「超級英雄總動員」全店滿額限量贈活動，也同步推出「漫威潮生活」點換購，最低只要200福利點起就可加價換購漫威時尚精品。

活動期間至全店單筆消費每滿400元，即免費贈送限量漫威英雄系列吸盤公仔1個，加10元可再加購1個；全聯小時達限定消費每滿400元贈2個，單筆上限6個，全系列共有24款可蒐集，除了18款一般版指標英雄大集合外，還有最受民眾愛戴的6個超人氣英雄角色夜光特效款。收集全套24款並與全套公仔自拍上傳活動網站，還有機會抽中全球限量1：1真人比例鋼鐵人金屬色特別版雕像1組，市價高達65萬元。另本次活動還推出2款以書本造型設計的漫威英雄系列多功能收藏盒，會員出示福利卡或App QR Code購買收藏盒，還可週週抽漫威英雄系列精品好禮。

全聯自即日起至4月14日在南港旗艦店也推出期間限定主題門市，更於全台門市推出AR濾鏡互動遊戲，消費者只要使用PX Pay掃描門市的AR地貼，即會出現虛擬英雄人物動畫，共有6款，包含雷神索爾、綠巨人浩克、黑寡婦、鋼鐵人、蜘蛛人與美國隊長等，增加PX Pay的娛樂功能，更讓大小朋友可以互動拍照，賣場就像遊樂園，吸引小朋友、家長及年輕族群到店消費。

漫威英雄系列吸盤公仔全系列共有24款可蒐集，除了18款一般版指標英雄大集合外，還有最受民眾愛戴的6個超人氣英雄角色夜光特效款，包含雷神索爾、綠巨人浩克、黑寡婦、鋼鐵人、格魯特與美國隊長等。記者黃筱晴／攝影
漫威英雄系列吸盤公仔全系列共有24款可蒐集，除了18款一般版指標英雄大集合外，還有最受民眾愛戴的6個超人氣英雄角色夜光特效款，包含雷神索爾、綠巨人浩克、黑寡婦、鋼鐵人、格魯特與美國隊長等。記者黃筱晴／攝影
全聯將南港旗艦店打造成「超級英雄總動員」期間限定主題門市。記者黃筱晴／攝影
全聯將南港旗艦店打造成「超級英雄總動員」期間限定主題門市。記者黃筱晴／攝影
全聯自2月11日起至4月14日，同步推出「超級英雄總動員」全店滿額贈活動，以及「漫威潮生活」福利點輕鬆換活動。記者黃筱晴／攝影
全聯自2月11日起至4月14日，同步推出「超級英雄總動員」全店滿額贈活動，以及「漫威潮生活」福利點輕鬆換活動。記者黃筱晴／攝影
活動期間於全台門市推出AR濾鏡互動遊戲，消費者只要使用PX Pay掃描門市的AR地貼，隨即會出現虛擬英雄人物動畫，讓消費者盡情互動拍照、打卡。記者黃筱晴／攝影
活動期間於全台門市推出AR濾鏡互動遊戲，消費者只要使用PX Pay掃描門市的AR地貼，隨即會出現虛擬英雄人物動畫，讓消費者盡情互動拍照、打卡。記者黃筱晴／攝影
「漫威潮生活」福利點輕鬆換活動，最低只要扣200福利點或集滿4生鮮積分，即可加價279元～2,580元不等價格換購1款漫威商品，共有9款實用生活用品。記者黃筱晴／攝影
「漫威潮生活」福利點輕鬆換活動，最低只要扣200福利點或集滿4生鮮積分，即可加價279元～2,580元不等價格換購1款漫威商品，共有9款實用生活用品。記者黃筱晴／攝影
「漫威潮生活」福利點輕鬆換活動，最低只要扣200福利點或集滿4生鮮積分，即可加價279元～2,580元不等價格換購1款漫威商品，共有9款實用生活用品。記者黃筱晴／攝影
「漫威潮生活」福利點輕鬆換活動，最低只要扣200福利點或集滿4生鮮積分，即可加價279元～2,580元不等價格換購1款漫威商品，共有9款實用生活用品。記者黃筱晴／攝影
活動期間於全台門市推出AR濾鏡互動遊戲，消費者只要使用PX Pay掃描門市的AR地貼，隨即會出現虛擬英雄人物動畫。記者黃筱晴／攝影
活動期間於全台門市推出AR濾鏡互動遊戲，消費者只要使用PX Pay掃描門市的AR地貼，隨即會出現虛擬英雄人物動畫。記者黃筱晴／攝影

遊樂園 動畫 自拍

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