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漢堡、點心通通買1送1 漢堡王「54款優惠券」新出爐

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
起司醬洋蔥圈牛肉堡，可享買1送1，每組99元。圖／漢堡王提供
起司醬洋蔥圈牛肉堡，可享買1送1，每組99元。圖／漢堡王提供

開春用餐不忘省荷包！漢堡王全新推出開工優惠券，內含漢堡買1送1、點心買1送1、第2份半價、個人超省餐、早餐優惠等7大類折扣方案，共計54種不同方案，其中起司醬洋蔥圈牛肉堡、黃金起士雙豬培根堡等品項，也是首度推出優惠，增添用餐變化性。

漢堡王此次推出的2022激省攻略優惠券，區分為漢堡買1送1、點心買1送1、第二份半價、超值選、個人超省餐、雙人激省餐、早餐優惠等7大類型。其中「漢堡買1送1」區，包括有起司醬洋蔥圈牛肉堡、煙燻辣椒小怪獸香豬脆雞堡、醬香雙豬櫛瓜堡，以及脆洋蔥牛肉堡、小華堡、煙燻辣椒脆雞堡等6種選擇，均享買1送1優惠，現省89～129元。

「點心買1送1」則囊括中綠茶、中可、雞塊（4塊）、煙燻辣椒10塊雞快、美式研磨咖啡等選擇，現省30～129元。至於BK黃金雞翅（一對）、咖啡聖代、5塊雞塊、洋蔥圈等6種品項，則可享「第2份半價」折扣。起司醬洋蔥圈牛肉堡、黃金起士雙豬培根堡則可享單品79、89元的優惠價。

除此之外，還有12款「個人超省餐」與6款「雙人激享餐」優惠，每套100～269元不等。例如「經典脆雞堡＋小暑＋4塊雞塊＋小可」，原價187元，特價100元；「華堡＋小薯＋中可」雙套餐，原價326元，特價219元。

針對早餐部份，也有6款優惠，「花生香豬華頌＋火腿培根蛋華頌」，原價130元，特價89元；「雙層豬肉起司蛋堡＋4塊雞塊」，特價99元。

漢堡王推出優惠券方案，共有7大類型折扣。圖／漢堡王提供
漢堡王推出優惠券方案，共有7大類型折扣。圖／漢堡王提供
煙燻辣椒小怪獸香豬脆雞堡，買1送1，每組119元。圖／漢堡王提供
煙燻辣椒小怪獸香豬脆雞堡，買1送1，每組119元。圖／漢堡王提供
漢堡王推出優惠券方案，共有7大類型折扣。圖／漢堡王提供
漢堡王推出優惠券方案，共有7大類型折扣。圖／漢堡王提供
4塊雞塊享買1送1，特價45元。圖／漢堡王提供
4塊雞塊享買1送1，特價45元。圖／漢堡王提供

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