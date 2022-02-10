蝦皮購物「全民瘋運動」運動夯品 2月14日整點瘋搶3折起

經過春節連假大吃大喝之後，網購運動用品、健身器材等關鍵字搜尋量顯著成長，蝦皮購物2月14日至2月18日推出「全民瘋運動」活動，上千款運動商品祭出5大超狂優惠，包括運動夯品整點瘋搶3折起、蝦幣最高回饋50倍、戶外選物買1送1、5折紅包整點搶、狂撒商城85折券等；消費滿額還有機會抽NIKE健身包、Garmin運動手表、萬元購物金等好禮。

蝦皮購物自2月14日起推出連續5天的「全民瘋運動」優惠活動，單筆消費滿699元可抽NIKE健身包、滿2,000元抽Garmin運動手表、滿3,000元加碼天天抽萬元購物金。2月18日「新春購物節」再送4張299元免運券，即日起至2月17日預領免運券就送限量30元回饋金，還有機會獲得Samsung Galaxy S22、Samsung Galaxy Tab A 8.0，到蝦皮購物搶先登記新機預購再加碼抽2,222元新機折價券。

蝦皮購物「全民瘋運動」優惠活動2月14日整點瘋搶3折起：蝦皮獨家款New Balance復古運動鞋煙燻粉下殺1,881元、原價6,880元的UNDER ARMOUR登山鞋現省超過4千元；2月15日蝦幣最高回饋50倍，推薦特價20,000元有找的WELLCOME家用電動跑步機、破盤價9,900元的輝葉創飛輪健身車；2月16日戶外選物買1送1，CLS輕量折疊椅兩入只要299元、千歲凜冬入門蝦竿買一送一限時優惠價399元；2月17日5折紅包整點搶，adidas ADVANTAGE經典鞋現省超過700元、Nike W Air Zoom Pegasus慢跑鞋特惠價2,100元；2月18日狂撒商城85折券，The North Face防潑水防風連帽外套下殺3,766元。