快訊

汐止手搖店女員工確診 同事有症狀快篩陽性追南部足跡

公教年改來了 明年7月新進公務員強制提撥率為15%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

每十秒笑一次！超紓壓脫口秀數位劇場上映

聯合新聞網 / 聯合數位文創
用幽默感展現現代女孩的求愛歷程，好好笑女孩「徵婚起笑」數位劇場免費開放觀看。圖／好好笑女孩提供
用幽默感展現現代女孩的求愛歷程，好好笑女孩「徵婚起笑」數位劇場免費開放觀看。圖／好好笑女孩提供

近幾年台灣喜劇圈受到高度關注，幽默逗趣且突破議題框架的風格特別紓壓，受到大眾歡迎，也讓更多年輕人勇於表現口才，LINE TV數位劇場「好好笑女孩」的求愛喜劇及去年十月迎來的雙人喜劇組「達康.come」，智囊揮灑、笑料百出，邀觀眾一起看見更多有才華的台灣喜劇演員。

全台唯一女子喜劇團體「好好笑女孩」二Ｏ一三年創團至今已歷經三代團員，培養出廿幾位女諧星，製作五十多檔的喜劇，代表作「徵婚起笑」求愛喜劇，展現新一代女孩對於戀愛及婚姻的憧憬與寫照，從奇妙新穎的論點告訴你徵婚的必備條件，值得觀眾在歡笑中細細品味；「達康.come」是由何瑞康（康康）和陳彥達（阿達）組成的雙人喜劇組合，也是台灣少見的漫才風格表演，戲劇靈感幾乎是來自於自身經驗，兩人在台上對答如流、真情流露，每一個默契及臨場反應都非常真實，觀眾感覺就像是在和朋友聊天，輕鬆自在，且容易融入，這樣的風格讓「達康.come」累積了不少鐵粉，演出場場爆滿，「好了啦！達康」一共四集，內容環繞生活周遭的日常，歡迎有興趣的觀眾前往觀看。

求愛喜劇「徵婚起笑」及「好了啦！達康」脫口秀免費開放觀看，即使隔著螢幕也能感受到豐富的臨場笑料。LINE TV數位劇場將持續帶入更多優質節目，讓觀眾不受大環境限制，仍能繼續支持喜愛的藝文活動。訂閱請上LINE TV數位劇場

劇場 徵婚 LINE

延伸閱讀

LINE元宵節特效台灣限定 關鍵字變超連結免洗版

LINE爽收千元紅包超好康？老闆也被騙、他揪3疑點當心被盜個資

LINE於日本境內限期測試以LINE Pay服務使用自有加密貨幣LINK

「翹臀珍」不是叫假的！珍妮佛羅培茲宣傳新戲不惜辣秀美尻曲線

相關新聞

每十秒笑一次！超紓壓脫口秀數位劇場上映

近幾年台灣喜劇圈受到高度關注，幽默逗趣且突破議題框架的風格特別紓壓，受到大眾歡迎，也讓更多年輕人勇於表現口才，LINE TV數位劇場「好好笑女孩」的求愛喜劇及去年十月迎來的雙人喜劇組「達康.come」，智囊揮灑、笑料百出，邀觀眾一起看見更多有才華的台灣喜劇演員。

網購「開學季」最低下殺24折起 文具書包、筆電買起來

春節連假過後，各級學校陸續迎接開學，電商平台紛紛推出開學季優惠活動，包括文具、書包、筆記型電腦、外宿小家電全都有。PCh...

情人節夢幻美拍解鎖 微兜系列限定套餐好吃又好拍

西洋情人節腳步近了，金色三麥集團旗下人氣女性餐酒品牌「petit doux微兜」與旗艦品牌「pd by petit do...

熱賣球鞋聯名改版、東方元素話題潮鞋搶市 你會選哪一雙？

PUMA在1月初與NBA球星LaMelo Ball共同推出首雙簽名籃球鞋款，火焰翅膀搶眼外型吸引眾人目光，一開賣就迅速售...

漫威超級英雄進駐全聯 消費滿400元贈吸盤公仔 全套收集再抽1:1鋼鐵人

全聯2020年首度推出「蔬果總動員」全店滿額贈大獲好評，在社群掀起交換收藏熱潮。今年再度推出全店滿額贈活動，砸下近2億預...

漢堡、點心通通買1送1 漢堡王「54款優惠券」新出爐

開春用餐不忘省荷包！漢堡王全新推出開工優惠券，內含漢堡買1送1、點心買1送1、第2份半價、個人超省餐、早餐優惠等7大類折...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。