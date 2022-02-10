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每十秒笑一次！超紓壓脫口秀數位劇場上映
近幾年台灣喜劇圈受到高度關注，幽默逗趣且突破議題框架的風格特別紓壓，受到大眾歡迎，也讓更多年輕人勇於表現口才，LINE TV數位劇場「好好笑女孩」的求愛喜劇及去年十月迎來的雙人喜劇組「達康.come」，智囊揮灑、笑料百出，邀觀眾一起看見更多有才華的台灣喜劇演員。
全台唯一女子喜劇團體「好好笑女孩」二Ｏ一三年創團至今已歷經三代團員，培養出廿幾位女諧星，製作五十多檔的喜劇，代表作「徵婚起笑」求愛喜劇，展現新一代女孩對於戀愛及婚姻的憧憬與寫照，從奇妙新穎的論點告訴你徵婚的必備條件，值得觀眾在歡笑中細細品味；「達康.come」是由何瑞康（康康）和陳彥達（阿達）組成的雙人喜劇組合，也是台灣少見的漫才風格表演，戲劇靈感幾乎是來自於自身經驗，兩人在台上對答如流、真情流露，每一個默契及臨場反應都非常真實，觀眾感覺就像是在和朋友聊天，輕鬆自在，且容易融入，這樣的風格讓「達康.come」累積了不少鐵粉，演出場場爆滿，「好了啦！達康」一共四集，內容環繞生活周遭的日常，歡迎有興趣的觀眾前往觀看。
求愛喜劇「徵婚起笑」及「好了啦！達康」脫口秀免費開放觀看，即使隔著螢幕也能感受到豐富的臨場笑料。LINE TV數位劇場將持續帶入更多優質節目，讓觀眾不受大環境限制，仍能繼續支持喜愛的藝文活動。訂閱請上LINE TV數位劇場。
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