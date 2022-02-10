214情人節怎麼過？ FunNow推約會懶人包

下周一就是情人節，不少情侶已開始在安排浪漫行程，根據全台最大享樂預訂平台 FunNow統計發現，每年二月的情人節，平台上餐廳、飯店與其他約會行程的預約量是平日的三倍，其中巨蟹座最愛提早做準備，而牡羊座則習慣最後一刻才安排。FunNow也整理出超過10個約會地點，無論是市區裡高空夜景餐廳，還是郊外的百萬景觀餐廳全都有。

FunNow表示，若想來頓浪漫大餐，不妨來到「虎三同餐廳」，環繞玻璃讓信義區景色一覽無遺，店家今年推出「國民・虎俠雙人套餐」與「兩班・虎帥雙人套餐」，包含澳洲和牛牛排、日本和牛姿切等，並提供夜景情人專屬窗邊位，每套3688元起。

此外，還有位於貓空的LAX慵懶，可以俯瞰整座台北市，店家今年推出情人節雙人套餐，主菜有爐烤 10 盎司美國肋眼、香草奶油烤春雞、盤客夏豚肉供選擇，還有一杯情人節特調，每套2499元，不想去貓空，也可以改到陽明山，陽明山夜景餐廳 Wonder.land 仙境不僅有情人節套餐，用餐還有機會抽電影票。

The Roman則是推出法式情人節套餐，台北寒舍艾麗酒店的LA FARFALLA 也推情人節套餐，每套兩千僅出頭。

若是不想只吃大餐，FunNow 平台預訂也有各種手作課程，包括烘焙甜點、特調香味滾珠瓶、用乾燥花做的蠟燭居家飾品、對戒等。

此外，FunNow今年還和「頂呱呱」與「老干媽」合作，推出情人節限定老干媽風味炸雞「干媽的辣雞」，限量 100 份，2 月 14 日至 2 月 20 日期間兌換，只能用 FunNow 預訂並在頂呱呱忠孝旗艦店兌換；2 月 14 日至 3 月 14 日期間，則有「情人節限定雙人承諾套餐」，每份 290 元，內容包含炸雞、地瓜條、雞塊、甜甜包、汽水等。