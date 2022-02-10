快訊

冬奧／無緣3連霸為表現致歉 羽生結弦：我已經拚盡全力

新北+17急發2千封簡訊 汐止確診手搖員工「這7天」都上班

214情人節怎麼過？ FunNow推約會懶人包

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
FunNow平台預訂有各種手作課程，包括烘焙甜點、特調香味滾珠瓶、用乾燥花做的蠟燭居家飾品、對戒等。圖／FunNow提供
FunNow平台預訂有各種手作課程，包括烘焙甜點、特調香味滾珠瓶、用乾燥花做的蠟燭居家飾品、對戒等。圖／FunNow提供

下周一就是情人節，不少情侶已開始在安排浪漫行程，根據全台最大享樂預訂平台 FunNow統計發現，每年二月的情人節，平台上餐廳、飯店與其他約會行程的預約量是平日的三倍，其中巨蟹座最愛提早做準備，而牡羊座則習慣最後一刻才安排。FunNow也整理出超過10個約會地點，無論是市區裡高空夜景餐廳，還是郊外的百萬景觀餐廳全都有。

FunNow表示，若想來頓浪漫大餐，不妨來到「虎三同餐廳」，環繞玻璃讓信義區景色一覽無遺，店家今年推出「國民・虎俠雙人套餐」與「兩班・虎帥雙人套餐」，包含澳洲和牛牛排、日本和牛姿切等，並提供夜景情人專屬窗邊位，每套3688元起。

此外，還有位於貓空的LAX慵懶，可以俯瞰整座台北市，店家今年推出情人節雙人套餐，主菜有爐烤 10 盎司美國肋眼、香草奶油烤春雞、盤客夏豚肉供選擇，還有一杯情人節特調，每套2499元，不想去貓空，也可以改到陽明山，陽明山夜景餐廳 Wonder.land 仙境不僅有情人節套餐，用餐還有機會抽電影票。

The Roman則是推出法式情人節套餐，台北寒舍艾麗酒店的LA FARFALLA 也推情人節套餐，每套兩千僅出頭。

若是不想只吃大餐，FunNow 平台預訂也有各種手作課程，包括烘焙甜點、特調香味滾珠瓶、用乾燥花做的蠟燭居家飾品、對戒等。

此外，FunNow今年還和「頂呱呱」與「老干媽」合作，推出情人節限定老干媽風味炸雞「干媽的辣雞」，限量 100 份，2 月 14 日至 2 月 20 日期間兌換，只能用 FunNow 預訂並在頂呱呱忠孝旗艦店兌換；2 月 14 日至 3 月 14 日期間，則有「情人節限定雙人承諾套餐」，每份 290 元，內容包含炸雞、地瓜條、雞塊、甜甜包、汽水等。

情人節 套餐 頂呱呱

延伸閱讀

黃曉明完美示範...情人節為男友風格升級 這樣穿搭準沒錯

曾沛慈攜老公入鏡演繹為甜蜜情人節 首飾設計表心達意

2022情人節夢幻打卡點　「石岡情人木橋鬱金香花展」繽紛花海超浪漫 最後倒數ing

買6送3！Mister Donut「愛心甜甜圈」情人節限定登場

相關新聞

舊LINE Pay App將退場！全新獨立版本少了一卡通MONEY

舊版LINE Pay App即將退場，LINE Pay今宣布將於本月15日推出全新獨立LINE Pay App，以全新面...

蝦皮購物「全民瘋運動」運動夯品整點瘋搶3折起

經過春節連假大吃大喝之後，網購運動用品、健身器材等關鍵字搜尋量顯著成長，蝦皮購物2月14日至2月18日推出「全民瘋運動」...

情人節就要來了拉警報！5百貨商場給你保平安放閃提案

農曆年才剛過，西洋情人節緊接報到，本周末預計是情侶、夫妻檔的約會高峰，對於情人節尚未部署者，兼具購物、美食、娛樂機能的百...

你願意當我的情人嗎？BALENCIAGA推出告白情話紮染帽T

去年打造一系列毛絨絨粉紅情人節系列單品的BALENCIAGA，今年換了一種風格，改以搖滾街頭搭精緻童趣感的設計來歡慶這個...

情人節喝起來！牛排、海鮮、甜點最「威」搭配法

西洋情人節即將到來，享受情人節大餐，少不了酒類相伴，除了葡萄酒類之外，今年也可以換個新方向，考慮用威士忌搭餐，在微醺中與...

行李箱也能當靈感！LV全新頂級珠寶刻畫華麗旅行的起點

2021年，路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）創辦人路易威登200歲生日，品牌腕表暨珠寶藝術總監Franc...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。