情人節喝起來！牛排、海鮮、甜點最「威」搭配法

西洋情人節即將到來，享受情人節大餐，少不了酒類相伴，除了葡萄酒類之外，今年也可以換個新方向，考慮用威士忌搭餐，在微醺中與情人共度美好佳節。

享受牛排大餐，除了紅酒以外，擁有獨特醇厚豐富肉脂風味（Meaty）的慕赫（Mortlach）12年單一麥芽威士忌，也是不錯的選擇。慕赫12年單一麥芽威士忌透過美國與歐洲橡木桶的雙桶熟成，除了肉脂風味之外，還散發著淡淡的香料、太妃焦糖和紅莓香氣，在搭配各式牛排時，更能凸顯肉品的鮮甜及層次風味，將牛排昇華成一場「醇」肉饗宴。

針對生猛海鮮，具有獨特帶煙燻甜味的泰斯卡10年單一麥芽威士忌，以風格鮮明的海洋風味來搭配，特別能感受浪潮席捲味蕾的極致快感。蘇格蘭島嶼區的傳統習慣，是直接淋上新鮮生蠔享用，最能體現食材的鮮甜與威士忌的香氣；或者搭配煙燻鮭魚、烤烏魚子，都能與其獨特煙燻香氣達到美妙的共鳴。