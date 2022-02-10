情人節就要來了拉警報！5百貨商場給你保平安放閃提案

農曆年才剛過，西洋情人節緊接報到，本周末預計是情侶、夫妻檔的約會高峰，對於情人節尚未部署者，兼具購物、美食、娛樂機能的百貨也貼心提供情人節送禮與餐廳提案。

◉新光三越

精緻的質感小物，相信人人都會喜歡，新光三越特別歸納10大情人節送禮清單推薦：SAINT LAURENT經典Loulou Puffer單肩包、BOTTEGA VENETA超迷你Candy Cassette肩背包、COACH情人節限定圖騰包款、PORTER INTERNATIONAL經典中性配件、RedLine Meghan鑽石黃K金線繩手鍊、JO MALONE LONDON藍風鈴限量版香水、YSL全新熾愛重生限定版彩妝，含括話題上的精品包款、輕奢飾品、香氛及彩妝等時髦單品。

另外，也網羅10大適合情人節用餐的餐廳：信義A9的MUCHOYAKI雙人套餐每人2,280元、WILDWOOD情人節原木燒烤套餐2,880元起、兩班家海陸2人套餐推薦價2,880元、福里安花神雙人套餐原價3,880元，特價2,660元、GBA吉比鮮釀餐廳情人節雙人套餐原價2,820元，特價2,499元、台中中港店301大道情人節雙人套餐推薦價5,000元、台南新天地燒肉同話雙人牛饌新機套餐推薦價2,046元等。2月20日前消費還可搭配跨日跨店累計的新春卡利HIGH享回饋。

◉台北101

想選購輕奢或精品送給對方，到精品齊全的台北101準不會空手而回。2月14日前台北101也推出全館聯名卡滿5,000送200、指定銀行滿10,000送400的4%優惠。

同時台北101購物中心1樓松智與信義長廊還有「櫻花蝴蝶谷」，粉紅色的巨型櫻花垂掛營造出粉色浪漫。89樓觀景台則有「雲端上的花園秘境」，與窗外高空美景呼應，來到101別忘了拍張讓人羨慕的放閃照。用餐則推薦台北101購物中心四樓的食令Shabu推出的「情人節海陸套餐」，這份隱藏菜單包含「美國Prime牛小排」，搭配「波士頓活龍蝦海鮮拼盤」，最後再共享煮成熱騰騰的黃金粥，雙人價5,960元+10%。

◉微風

微風指出送禮趨勢仍以珠寶飾品、香氛位居送禮、欲收禮物清單一、二名。深受歡迎的香氛，不少品牌也換上戀愛色，包括全新登場Jo Malone London限量「玫瑰花語系列」、韓星IU愛用款Acqua Di Parma高貴牡丹花女性淡香精、penhaligon's、 LOEWE、Maison Francis Kurkdjian等多家香氛品牌都換上粉嫩色彩。除了可至微風各館挑選之外，BREEZEONLINE微風精品線上即日起至2月14日只要輸入折扣碼「VD14」，還可享14%OFF(部分品牌不適用)。

情人約會想要共度浪漫夜，微風首推可欣賞夜色的高樓層餐廳，包括微風信義莫爾頓牛排館、饗饗、Sea To Sky、微風南山新葡苑四十六、和牛47、THE UKAI TAIPEI 、Smith & Wollensky等高樓層景觀餐廳以及各館主題餐廳都有推出情人節限定餐點。

微風超市也獨家推出一款別緻情人禮「玫瑰蘋果」禮盒，透過天然植萃技術，讓玫瑰香氣巧妙融入蘋果，融合玫瑰與蘋果的甜美滋味。另推出以「玫瑰蘋果」搭配「Voodoomoi玫瑰天竺葵護手霜」及「有機玫瑰」的盛裝款情人花果禮盒。

◉京站

京站也推出許多雙人套餐用餐優惠，如：一鷺Express情人節豪華海陸雙人套餐原價2,320元，特價1.680元，可享399元加購中野酒造紅茶梅酒75ml/2杯；HEYAHH雙人蝦蝦餐原價1,676元，特價1,480元；微兜幸福雙人分享餐推薦價1,180元，再享半價加購非酒精飲料(限量2杯)。2/月28日前顧客持Q卡及當日單筆滿2,500元，可至B2贈品台兑換扭蛋代幣一枚，可在2樓天使牆扭蛋機換取愛情鎖一個 (限量300個，兌完為止)。

◉大江購物中心