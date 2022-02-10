行李箱也能當靈感！LV全新頂級珠寶刻畫華麗旅行的起點

2021年，路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）創辦人路易威登200歲生日，品牌腕表暨珠寶藝術總監Francesca Amfitheatrof，自LV品牌創始人穿越法國、追尋夢想的故事中汲取靈感，創作出BRAVERY高級珠寶系列。如今，品牌揭開第二篇章的序幕，發表第二章共20件全新的非凡創作，以珠寶素材從著名的行李箱鎖、鉚釘和搭扣等細節著手，向品牌最富盛名的行李箱和獨特的特質致敬。

去年率先曝光的BRAVERY高級珠寶的第一章，頌讚路易威登的前瞻精神，從他在14歲時離開法國汝拉山地區的家鄉，徒步穿越法國，前往巴黎的故事展開。接下來的第二章，獻給他職業生涯的高峰：扁平箱蓋行李箱的誕生，也象徵旅行文化的嶄新蛻變。創作圍繞4個主題：Le Multipin、Le Magnétisme、La Mini Malle和Cocktail Rings，以絢麗的色彩，歌頌路易威登於1854年設計的著名行李箱。

Le Multipin系列作品大膽組合粉紅和綠色碧璽、黃色水晶、藍色海水藍寶、紫色坦桑石⋯⋯項鍊鑲嵌著超過100顆彩色寶石，重新詮釋其李箱鎖的造型，3行式頸鍊由100克拉的寶石構成，襯托中央一顆極致珍稀的42.42克拉藍綠色碧璽，猶如行李箱鎖，絢爛的光芒彷彿從彩虹迸射而出。手鐲則以60顆彩色寶石烘托一顆20.67克拉粉紅橢圓形碧璽主石。

寶石總重逾152克拉的Le Magnétisme項鍊，則以來自斯里蘭卡的20.29克拉枕形切割黃色剛玉為主角，粉紅、橘色和黃色碧璽切割成行李箱的矩形造型，各顆碧璽之間的鑽石則呼應行李箱上的金屬鉚釘，一起勾勒出項鍊優雅的雙層結構，最後聚焦於長方形切工鑽石鑲嵌的V形上，彷彿威登及其行李箱金屬包角的造型。

本系列唯一的單色首飾，La Mini Malle，以白K金和鑽石演繹品牌於2014年推出Petite Malle的幾何造型，更為縮小版的精緻地融合柔美與陽剛兩種特質，由鑽石釘鑲環鍊構成，並裝飾Monogram花朵切割鑽石。頸鍊上懸掛著3個Mini Malle，分別點綴3顆LV Monogram星形切割鑽石。長項鍊可轉換為短頸鍊和兩條手鍊配戴，同時推出深具復古感的圖章戒指，以長方形和圓形鑽石的構圖勾勒出路易威登行李箱線條，LV Monogram星形切割主鑽。