你願意當我的情人嗎？BALENCIAGA推出告白情話紮染帽T

去年打造一系列毛絨絨粉紅情人節系列單品的BALENCIAGA,今年換了一種風格,改以搖滾街頭搭精緻童趣感的設計來歡慶這個甜蜜的節日,並選擇直覺聯想到的愛心元素來傳達愛意。

這次BALENCIAGA為情人節打造一系列服飾、包款、小皮件等單品,其中長、短袖休閒上衣特別採用紮染工藝呈現出一顆大心形圖案,並配上「Would You Be My Valentine」的字句,增添示愛的可愛氣息。而Hourglass迷你沙漏包、小皮夾等則是以印上紅色愛心圖騰的白色皮革呈現,鮮明搶眼又充滿浪漫氛圍。其他像是金色或銀色Romance首飾系列推出的鎖孔心形鎖吊墜,以及登山扣式雙圈鑰匙環等則是「飾品控」不能錯過的單品。