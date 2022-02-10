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你願意當我的情人嗎？BALENCIAGA推出告白情話紮染帽T

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
金色或銀色Romance首飾系列推出的鎖孔心形鎖吊墜，以及登山扣式雙圈鑰匙環等則是「飾品控」不能錯過的單品。圖／BALENCIAGA提供
金色或銀色Romance首飾系列推出的鎖孔心形鎖吊墜，以及登山扣式雙圈鑰匙環等則是「飾品控」不能錯過的單品。圖／BALENCIAGA提供

去年打造一系列毛絨絨粉紅情人節系列單品的BALENCIAGA，今年換了一種風格，改以搖滾街頭搭精緻童趣感的設計來歡慶這個甜蜜的節日，並選擇直覺聯想到的愛心元素來傳達愛意。

這次BALENCIAGA為情人節打造一系列服飾、包款、小皮件等單品，其中長、短袖休閒上衣特別採用紮染工藝呈現出一顆大心形圖案，並配上「Would You Be My Valentine」的字句，增添示愛的可愛氣息。而Hourglass迷你沙漏包、小皮夾等則是以印上紅色愛心圖騰的白色皮革呈現，鮮明搶眼又充滿浪漫氛圍。其他像是金色或銀色Romance首飾系列推出的鎖孔心形鎖吊墜，以及登山扣式雙圈鑰匙環等則是「飾品控」不能錯過的單品。

如果覺得愛心太高調，BALENCIAGA也有其他色彩粉嫩的單品很適合作為情人節禮物。像是Track、Runner運動鞋，以及粉紅鱷魚牛皮壓紋肩下包等等。

BALENCIAGA情人節系列以白色皮革搭配愛心印花，可愛俏皮。圖／BALENCIAGA提供
BALENCIAGA情人節系列以白色皮革搭配愛心印花，可愛俏皮。圖／BALENCIAGA提供
Track運動鞋，32,500元。圖／BALENCIAGA提供
Track運動鞋，32,500元。圖／BALENCIAGA提供
BALENCIAGA情人節系列以白色皮革搭配愛心印花，可愛俏皮。圖／BALENCIAGA提供
BALENCIAGA情人節系列以白色皮革搭配愛心印花，可愛俏皮。圖／BALENCIAGA提供
BALENCIAGA以搖滾街頭搭精緻童趣感的設計來歡慶這個甜蜜的節日，並選擇直覺聯想到的愛心元素來傳達愛意。
BALENCIAGA以搖滾街頭搭精緻童趣感的設計來歡慶這個甜蜜的節日，並選擇直覺聯想到的愛心元素來傳達愛意。
愛心鑰匙圈，10,400元。圖／BALENCIAGA提供
愛心鑰匙圈，10,400元。圖／BALENCIAGA提供
BALENCIAGA情人節系列以白色皮革搭配愛心印花，可愛俏皮。圖／BALENCIAGA提供
BALENCIAGA情人節系列以白色皮革搭配愛心印花，可愛俏皮。圖／BALENCIAGA提供
愛心T-shirt，20,050元。圖／BALENCIAGA提供
愛心T-shirt，20,050元。圖／BALENCIAGA提供
愛心毛衣，40,100元。圖／BALENCIAGA提供
愛心毛衣，40,100元。圖／BALENCIAGA提供
火紅配色薄紗內衣非常性感。圖／BALENCIAGA提供
火紅配色薄紗內衣非常性感。圖／BALENCIAGA提供
粉紅鱷魚牛皮壓紋肩下包，56,300元。圖／BALENCIAGA提供
粉紅鱷魚牛皮壓紋肩下包，56,300元。圖／BALENCIAGA提供
Runner運動鞋，36,500元。圖／BALENCIAGA提供
Runner運動鞋，36,500元。圖／BALENCIAGA提供
愛心帽T，34,450元。圖／BALENCIAGA提供
愛心帽T，34,450元。圖／BALENCIAGA提供

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