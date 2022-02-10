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手刀搶！IKEA絕版品出清5折起 子母桌、床邊桌7百有找

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
IKEA桃園店獨家特價的LACK子母桌，2件組只要699元。圖／IKEA提供
IKEA桃園店獨家特價的LACK子母桌，2件組只要699元。圖／IKEA提供

又要手刀搶了，許多人期待的IKEA絕版品出清，即日起至3月9日，近千項商品下殺5折起，不少實用的家具都千元有找，如兼具置物籃與托盤桌的GUALÖV儲物桌原價2,299元、特價690元；TRYSIL床邊桌原價1,290元、特價649元；桃園店有獨家LACK子母桌特價699元，而且即日起至3月2日，在全台IKEA或官網消費滿500元，就送丸子餐兌換券，買東西還能吃美食。

IKEA看準近兩年因為疫情，大家在家的時間與功能性變高，包括居家辦公與學習，許多特惠商品，都適合在居家有多樣化使用，譬如過往賣得很好，兼具移動與收納功能的RÅVAROR附輪腳層架組，原價3,290元、特價1,590元。

全台各店也有各自獨家商品，台中店有附床頭板IDANÄS單人軟墊式床框原價6,290元，特價3,775元；新店店有熱賣的HOKKASEN 獨立筒彈簧床墊原價15,900元、特價9,999元等。

專為不會種植植物，卻想要家中有綠意的人，則有FEJKA人造盆栽，特價299元，不用花心思膠水照顧，也能讓家中分為有全新感受。

另外即日起至3月9日，IKEA瑞典餐廳推出24盎司重磅丁骨牛排原價690元、特價550元，還有ZETA 義大利麵及麵醬系列、PATAR 咖啡系列任選2件85折。

IKEA 24盎司重磅丁骨牛排限時特價550元。圖／IKEA提供
IKEA 24盎司重磅丁骨牛排限時特價550元。圖／IKEA提供
IKEA絕版品出清即日起至3月9日起，近千項商品5折起。圖／IKEA提供
IKEA絕版品出清即日起至3月9日起，近千項商品5折起。圖／IKEA提供
IKEA附輪腳NISSAFORS推車，像移動式化妝台，滿足浴室所有需求，好好享受個人療癒時光。圖／IKEA提供
IKEA附輪腳NISSAFORS推車，像移動式化妝台，滿足浴室所有需求，好好享受個人療癒時光。圖／IKEA提供

IKEA 義大利 桃園

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