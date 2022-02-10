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黃曉明完美示範...情人節為男友風格升級 這樣穿搭準沒錯

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
黃曉明近期釋出一組配戴Qeelin珠寶的西裝帥照，將Qeelin Wulu 18K玫瑰金鑲鑽紅瑪瑙胸針，裝飾於西裝領片上，俏皮也討喜。圖 / Qeelin提供（合成圖）
黃曉明近期釋出一組配戴Qeelin珠寶的西裝帥照，將Qeelin Wulu 18K玫瑰金鑲鑽紅瑪瑙胸針，裝飾於西裝領片上，俏皮也討喜。圖 / Qeelin提供（合成圖）

情人節將至，情侶間除了彼此贈送定情好物，透過主動送上一款男友喜愛的手表或珠寶，也是為男友風格升級的另類手段。近期便有黃曉明、陳昊森分別穿戴上了珠寶項鍊或高級手表，一展紳士風範。

黃曉明近期因恢復單身受到各方關心，日前他釋出一組配戴Qeelin珠寶的西裝帥照，似乎也在眉宇之間傳遞了幾分憂鬱氣息。在這套全黑色西裝中，黃曉明巧妙以宛如葫蘆造型的Qeelin Wulu 18K玫瑰金鑲鑽紅瑪瑙胸針，裝飾於西裝領片。由於農曆新年向來以紅色為喜氣象徵，更在全身黑色造型中脫穎而出，同時紅色胸針也將在行走動作中呈現自然的動態視覺，俏皮討喜。

身為瑞士珠寶鐘表品牌伯爵（PIAGET）品牌大使的陳昊森，則釋出多組穿戴輕珠寶、腕表的造型，其中一造型他以淺灰色西裝搭配了多款Possession系列白金鑲鑽手環、戒指，透過單品的堆疊、展現出自由個性，另一組造型他則以高領毛衣與黑白雙色系搭配Altiplano小三針日期手表，示範了簡約俐落，原來就很迷人；此外瑞士鐘表品牌Franck Muller雖無名人代言，但也因情人節推薦了Vangaurd Yachting與Yangaurd女士腕表，兩者皆使用迷人、圓潤的酒桶型白金鑲鑽表殼，並透過尺寸的差異，深藍與淺藍的對比，將戀人間的情意以時光淬成佳釀，芳芬醉人。

PIAGET Possession系列18K白金鑽石戒指，鑲嵌74顆圓形切割鑽石總重約1.33克拉，33萬元。圖 / PIAGET提供
PIAGET Possession系列18K白金鑽石戒指，鑲嵌74顆圓形切割鑽石總重約1.33克拉，33萬元。圖 / PIAGET提供
PIAGET Possession系列18K白金鑽石手環，12萬7,000元。圖 / PIAGET提供
PIAGET Possession系列18K白金鑽石手環，12萬7,000元。圖 / PIAGET提供
Qeelin Wulu 18K玫瑰金鑲鑽紅瑪瑙胸針，19萬9,500元。圖 / Qeelin提供
Qeelin Wulu 18K玫瑰金鑲鑽紅瑪瑙胸針，19萬9,500元。圖 / Qeelin提供
Franck Muller Vangaurd Yachting腕表（左），18K白金、自動上鍊機芯、時間與日期顯示、表殼鑲嵌297顆鑽石總重約8.49克拉，166萬元；Franck Muller Yangaurd女士腕表（右），18K白金、自動上鍊機芯、時間顯示，表殼鑲嵌300顆鑽石總重約3.77克拉，93萬2,000元。圖 / Franck Muller提供
Franck Muller Vangaurd Yachting腕表（左），18K白金、自動上鍊機芯、時間與日期顯示、表殼鑲嵌297顆鑽石總重約8.49克拉，166萬元；Franck Muller Yangaurd女士腕表（右），18K白金、自動上鍊機芯、時間顯示，表殼鑲嵌300顆鑽石總重約3.77克拉，93萬2,000元。圖 / Franck Muller提供
層層堆疊的Possession白金鑲鑽手環與戒指，讓人發現男性也可以輕鬆駕馭珠寶，自由混搭。圖 / PIAGET提供（合成圖）
層層堆疊的Possession白金鑲鑽手環與戒指，讓人發現男性也可以輕鬆駕馭珠寶，自由混搭。圖 / PIAGET提供（合成圖）
PIAGET Possession系列18K白金鑽石戒指，鑲嵌112顆圓形切割鑽石、總重約5.44克拉，97萬元。圖 / PIAGET提供
PIAGET Possession系列18K白金鑽石戒指，鑲嵌112顆圓形切割鑽石、總重約5.44克拉，97萬元。圖 / PIAGET提供
陳昊森以Altiplano小三針日期手表搭配高領毛衣，示範了簡約俐落，原來就很迷人。圖 / PIAGET提供（合成圖）
陳昊森以Altiplano小三針日期手表搭配高領毛衣，示範了簡約俐落，原來就很迷人。圖 / PIAGET提供（合成圖）

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