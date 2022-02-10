黃曉明完美示範...情人節為男友風格升級 這樣穿搭準沒錯

情人節將至，情侶間除了彼此贈送定情好物，透過主動送上一款男友喜愛的手表或珠寶，也是為男友風格升級的另類手段。近期便有黃曉明、陳昊森分別穿戴上了珠寶項鍊或高級手表，一展紳士風範。

黃曉明近期因恢復單身受到各方關心，日前他釋出一組配戴Qeelin珠寶的西裝帥照，似乎也在眉宇之間傳遞了幾分憂鬱氣息。在這套全黑色西裝中，黃曉明巧妙以宛如葫蘆造型的Qeelin Wulu 18K玫瑰金鑲鑽紅瑪瑙胸針，裝飾於西裝領片。由於農曆新年向來以紅色為喜氣象徵，更在全身黑色造型中脫穎而出，同時紅色胸針也將在行走動作中呈現自然的動態視覺，俏皮討喜。