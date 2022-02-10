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黃曉明完美示範...情人節為男友風格升級 這樣穿搭準沒錯
情人節將至，情侶間除了彼此贈送定情好物，透過主動送上一款男友喜愛的手表或珠寶，也是為男友風格升級的另類手段。近期便有黃曉明、陳昊森分別穿戴上了珠寶項鍊或高級手表，一展紳士風範。
黃曉明近期因恢復單身受到各方關心，日前他釋出一組配戴Qeelin珠寶的西裝帥照，似乎也在眉宇之間傳遞了幾分憂鬱氣息。在這套全黑色西裝中，黃曉明巧妙以宛如葫蘆造型的Qeelin Wulu 18K玫瑰金鑲鑽紅瑪瑙胸針，裝飾於西裝領片。由於農曆新年向來以紅色為喜氣象徵，更在全身黑色造型中脫穎而出，同時紅色胸針也將在行走動作中呈現自然的動態視覺，俏皮討喜。
身為瑞士珠寶鐘表品牌伯爵（PIAGET）品牌大使的陳昊森，則釋出多組穿戴輕珠寶、腕表的造型，其中一造型他以淺灰色西裝搭配了多款Possession系列白金鑲鑽手環、戒指，透過單品的堆疊、展現出自由個性，另一組造型他則以高領毛衣與黑白雙色系搭配Altiplano小三針日期手表，示範了簡約俐落，原來就很迷人；此外瑞士鐘表品牌Franck Muller雖無名人代言，但也因情人節推薦了Vangaurd Yachting與Yangaurd女士腕表，兩者皆使用迷人、圓潤的酒桶型白金鑲鑽表殼，並透過尺寸的差異，深藍與淺藍的對比，將戀人間的情意以時光淬成佳釀，芳芬醉人。
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