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法式甜點「The Patissier」退出台灣 蛋白霜蛋糕享8折
自新加坡來台3年的精品法式蛋糕店「The Patissier」宣佈，因疫情因素與人力經營考量，因此將於2月25日結束營業，撤出台灣市場。為感謝台灣民眾的支持，所有單片蛋糕（不限口味）從200元調降為150元，6吋招牌蛋白霜蛋糕享8折優惠。許多粉絲也不捨表示「太難過了」、「No！蛋白霜蛋糕超好吃 真捨不得」。
The Patissier自2000年於新加坡的安祥山（Ann Siang Hill）創立，後拓點至穆罕默德蘇丹路（Mohamed Sultan Road）營業至今，以「蛋白霜蛋糕」最為招牌，也獲得多項美食評選殊榮與肯定，是許多旅客到新加坡旅遊的必嚐甜點之一。2018年，The Patissier首度登台快閃，並於2019年正式在台營運，店址座落於台北市大安區。店內除了提供多款經典甜品外，還提供過23公分夢幻泡芙塔、蝶豆花西米露蛋糕等選擇。
儘管受到許多民眾喜愛，但The Patissier近日發布公告，表示如今因疫情帶來的持續挑戰及人力經營考量，決定撤出台灣市場。為答謝粉絲支持，即日起至2月25日，每週三到日，所有單片蛋糕均從200元調降為150元，6吋招牌蛋白霜蛋糕享8折優惠。
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