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和泰推輕型商用新車TOWN ACE 目標年賣1萬台
和泰車新款商用車TOWN ACE將上市，搶攻商用車換車需求。和泰表示，預接期間就有超過2000組客人賞車，首年販賣目標一萬台。
台灣商用車級距持續成長，整體占比已經達18%，年銷售台數達7.9萬台，而輕形商用車台數年銷售台數也達到1.9萬台，預估今年商用車級距將成長4成達到2.6萬台。
和泰表示，目前台灣輕型商用車總台數達到59萬台，其中車齡超過14年的就有39萬台，反映龐大換車需求，但過去市面上輕型商用車產品非常少，市場出現空缺。
和泰表示，TOWN ACE搭載1.5L直列四汽缸引擎、透過較寬的車島設計，創造出同統中最大貨床面積，創造出驚人載貨大空間，載重最高可達960公斤，超強載貨力可潢足各種工作型態使用需求，更擁有同級中最佳油耗表現。
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