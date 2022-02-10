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曾沛慈攜老公入鏡演繹為甜蜜情人節 首飾設計表心達意
剛成為新手人妻的歌手曾沛慈和與老公Peter為丹麥珠寶品牌Pandora今年情人節系列拍攝形象照，本季以掛鎖與鑰匙為主題的設計對兩人深具意義，「其實Peter送我的第一個首飾，就是鑰匙形狀的項鍊！」曾佩慈表示，自己年輕時常常質疑愛情真的鎖得住嗎？「現在會了解其實日常生活所累積的各種信任感、各種相處的經驗才是我更看重的。而配戴這樣有意義的首飾，也成為一種很好的提醒。」
Pandora今年情人節的掛鎖與鑰匙吊飾共提供925銀、鍍14K金與鍍14K玫瑰金三種款式，可拆開配戴的掛鎖與鑰匙真的具有解鎖功能，就像在情人頸上或手腕繫上一把愛情鎖，將最珍貴的心意隨身攜帶。除了掛鎖，亦有一系列不同造型的愛心圖騰與心鎖造型串飾和吊飾，慶祝愛的千姿百態與無所不在。
而來自奧地利的水晶品牌施華洛世奇（Swarovski）今年西洋情人節推出全新Una系列，以品牌標誌天鵝喙部彼此輕觸時勾勒而成的心形，作為全新Una系列產品的設計靈感，密鑲品牌最富盛名的多切面璀璨水晶，象徵耀眼奪目、光芒四射的愛。
台灣輕珠寶品牌ARTISMI選擇以色澤溫潤的珍珠為主角，有「珍惜」的美好寓意，自古以來被視為幸運與健康的象徵。透過簡約金屬線條設計襯托Akoya海水珍珠的細膩光澤，擁有一般飾品常用的淡水珍珠無法比擬的質感與效果。搭配簡約具有拉長視覺效果的細鍊，讓珍珠與閃耀寶石互相襯托出低調優雅的質感，展現低調而百搭的浪漫氣息，能將對方的心意每天配戴在身邊。
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