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兩大經典包換新裝 FENDI重現時尚插畫家迷人色彩美學

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
FENDI x Antonio Lopezt藝術家多彩Baguette Chain Midi，10萬2,000元。圖／FENDI提供
FENDI x Antonio Lopezt藝術家多彩Baguette Chain Midi，10萬2,000元。圖／FENDI提供

想到FENDI旗下包包，Peekaboo和Baguette絕對是最讓人印象深刻的經典包代表，也一直不斷推出新材質、新色設計。今年春夏，品牌把時尚插畫家Antonio Lopez的畫作結合這兩款包，帶來鮮明亮麗的藝術氣息，非常值得收藏。

已故時尚插畫家Antonio Lopez的畫風用色鮮明，筆觸隨性自在卻能將人物姿態精準刻畫，他的作品曾出現在《Vogue》、《 ELLE》、《紐約時報》等刊物上。這次FENDI與負責保護、收藏Antonio Lopez的機構The Estate and Archive of Antonio Lopez and Juan Ramos合作，精選Antonio Lopez多款具有象徵意義的畫作，特別是那些以創新眼光演繹女性柔美、多元包容與非常規美的作品，讓這些畫作出現在經典包款上。

FENDI混合了各種色彩、層次、材料和工藝，運用鑲嵌、刺繡及迷人的印花圖案，重現Antonio Lopez傳達的自由不拘強大女性特質，像是將Antonio Lopez作品中的彩虹和陽光細節放大並轉化為五彩斜條紋，展現出自1970迪斯可時代獲得啟發的快樂態度和奢華，混搭FF logo，或以春夏系列充滿活力的配色為基礎，把它們點綴在Peekaboo ISeeU包款的內襯上。透過不同的設計手法重新詮釋，FENDI讓Antonio Lopez的才華得以被更多人欣賞，並成為隨身搭配的配件，恰到好處地將藝術融入生活。

FENDI x Antonio Lopezt藝術家多彩塗鴉FF LOGO Baguette，10萬2,000元。圖／FENDI提供
FENDI x Antonio Lopezt藝術家多彩塗鴉FF LOGO Baguette，10萬2,000元。圖／FENDI提供
3D鑲嵌元素為包身增添質感與立體感。圖／FENDI提供
3D鑲嵌元素為包身增添質感與立體感。圖／FENDI提供
FENDI春夏將時尚插畫家Antonio Lopez的畫作結合Peekaboo和Baguette包款，帶來鮮明亮麗的藝術氣息。圖／FENDI提供
FENDI春夏將時尚插畫家Antonio Lopez的畫作結合Peekaboo和Baguette包款，帶來鮮明亮麗的藝術氣息。圖／FENDI提供
FENDI x Antonio Lopezt藝術家人像圖騰 Peekaboo Mini，13萬8,000元。圖／FENDI提供
FENDI x Antonio Lopezt藝術家人像圖騰 Peekaboo Mini，13萬8,000元。圖／FENDI提供
FENDI春夏將時尚插畫家Antonio Lopez的畫作結合Peekaboo和Baguette包款，帶來鮮明亮麗的藝術氣息。圖／FENDI提供
FENDI春夏將時尚插畫家Antonio Lopez的畫作結合Peekaboo和Baguette包款，帶來鮮明亮麗的藝術氣息。圖／FENDI提供
FENDI x Antonio Lopezt藝術家多彩Peekaboo ISeeU Medium，20萬5,000元。圖／FENDI提供
FENDI x Antonio Lopezt藝術家多彩Peekaboo ISeeU Medium，20萬5,000元。圖／FENDI提供
FENDI混合了各種色彩、層次、材料和工藝，運用鑲嵌、刺繡及迷人的印花圖案，重現Antonio Lopez傳達的自由不拘強大女性特質。圖／FENDI提供
FENDI混合了各種色彩、層次、材料和工藝，運用鑲嵌、刺繡及迷人的印花圖案，重現Antonio Lopez傳達的自由不拘強大女性特質。圖／FENDI提供
Antonio Lopez的畫風用色鮮明，筆觸隨性自在卻能將人物姿態精準刻畫。圖／FENDI提供
Antonio Lopez的畫風用色鮮明，筆觸隨性自在卻能將人物姿態精準刻畫。圖／FENDI提供
FENDI春夏將時尚插畫家Antonio Lopez的畫作結合Peekaboo和Baguette包款，帶來鮮明亮麗的藝術氣息。圖／FENDI提供
FENDI春夏將時尚插畫家Antonio Lopez的畫作結合Peekaboo和Baguette包款，帶來鮮明亮麗的藝術氣息。圖／FENDI提供
FENDI混合了各種色彩、層次、材料和工藝，運用鑲嵌、刺繡及迷人的印花圖案，重現Antonio Lopez傳達的自由不拘強大女性特質。圖／FENDI提供
FENDI混合了各種色彩、層次、材料和工藝，運用鑲嵌、刺繡及迷人的印花圖案，重現Antonio Lopez傳達的自由不拘強大女性特質。圖／FENDI提供

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