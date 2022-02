兩大經典包換新裝 FENDI重現時尚插畫家迷人色彩美學

想到FENDI旗下包包,Peekaboo和Baguette絕對是最讓人印象深刻的經典包代表,也一直不斷推出新材質、新色設計。今年春夏,品牌把時尚插畫家Antonio Lopez的畫作結合這兩款包,帶來鮮明亮麗的藝術氣息,非常值得收藏。

已故時尚插畫家Antonio Lopez的畫風用色鮮明,筆觸隨性自在卻能將人物姿態精準刻畫,他的作品曾出現在《Vogue》、《 ELLE》、《紐約時報》等刊物上。這次FENDI與負責保護、收藏Antonio Lopez的機構The Estate and Archive of Antonio Lopez and Juan Ramos合作,精選Antonio Lopez多款具有象徵意義的畫作,特別是那些以創新眼光演繹女性柔美、多元包容與非常規美的作品,讓這些畫作出現在經典包款上。