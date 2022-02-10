萊爾富草莓季再推「滋露草莓抹茶風味、歐維氏跳跳糖」

每到草莓盛產季節，各形各色的草莓商品掀起草莓控的搶鮮熱潮，萊爾富迎接草莓季，推出應景休閒零嘴饗宴，包括超商獨家上市的「滋露草莓抹茶風味糖果」，將酸甜草莓搭配進口抹茶，香氣濃郁不苦澀，親民銅板價即可買到，售價15元；「歐維氏跳跳糖莓好可可二重奏巧克力風味糖」將奧地利草莓與巧克力融合，搭配跳跳糖在口中漫舞，售價30元；日本超人氣商品「不二家LOOK綜合水果可可」一次就能吃到含有草莓的4種口味，售價59元。即日起至3月8日購買「春日女神節」指定商品可享第2件6折優惠。

同一期間，萊爾富也祭出「杜老爺草莓甜筒」征服草莓控的心，內餡以草莓冰淇淋添加草莓醬，上層覆蓋了酥脆香甜的草莓脆餅粒，呈現多層次口感，是冬季超人氣草莓冰品之一，售價45元。3月8日前於全台萊爾富門市購買杜老爺指定甜筒可享任選2件69元。