舒淇俏麗短髮瀏海造型登封 寶格麗三層靈蛇繞頸

寶格麗品牌代言人舒淇近日在個人Instagram分享登上大陸時尚雜誌「ELLE世界時裝之苑」封面美照與影片，充滿春日氣息優雅花朵造型引來楊祐寧等明星好友一陣驚嘆，首度嘗試粉色短髮瀏海造型的短影片更讓網友大為驚艷，還有許多人瞬間認不得乍看以為是李宇春。不過不論是大波浪、收起髮型、或是彩色短髮，都展現了舒淇不同面向的魅力；無疑，寶格麗的蛇形珠寶Serpenti最能彰顯這種神秘又誘人的性感。

這次舒淇配戴的高級珠寶Serpenti項鍊，共鑲嵌超過62克拉的鑽石，纏繞三圈的短頸鍊栩栩如生地刻畫靈蛇立體靈動的身形，每一片鱗片都緊密地連接依序排列，賦予整條蛇鮮活柔軟如真的生命力。自從1940年代開始，充滿神秘感又擁有各種傳說的蛇，就出現在寶格麗的珠寶中，至今演變出全系列豐富的設計，除了擁有立體圓潤的軀幹的具象設計，也有擷取其中幾何造靈蛇鱗圖騰的抽象款式，是寶格麗最廣為人知的代表作。 舒淇配戴的BVLGARI Serpenti Eyes on Me祖母綠與鑽石戒指，白K金鑲嵌鑽石，蛇眼鑲嵌2顆梨形切割祖母綠總重約0.26克拉，價格店洽。圖／寶格麗提供 舒淇配戴的BVLGARI Serpenti系列頂級鑽石頸鍊，白K金鑲嵌鑽石，蛇眼鑲嵌2顆梨形切割祖母綠總重約0.97克拉，價格店洽。圖／寶格麗提供 寶格麗代言人舒淇於IG分享自己登上時尚雜誌「ELLE世界時裝之苑」封面影片。圖／摘自IG @sqwhat 寶格麗代言人舒淇於IG分享自己登上時尚雜誌「ELLE世界時裝之苑」封面美照與影片。圖／摘自IG @sqwhat