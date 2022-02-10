快訊

冬奧／無緣3連霸為表現致歉 羽生結弦：我已經拚盡全力

新北+17急發2千封簡訊 汐止確診手搖員工「這7天」都上班

聽新聞
test
0:00 / 0:00

舒淇俏麗短髮瀏海造型登封 寶格麗三層靈蛇繞頸

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
寶格麗代言人舒淇於IG分享自己登上時尚雜誌「ELLE世界時裝之苑」封面美照。圖／摘自IG @sqwhat
寶格麗代言人舒淇於IG分享自己登上時尚雜誌「ELLE世界時裝之苑」封面美照。圖／摘自IG @sqwhat

寶格麗品牌代言人舒淇近日在個人Instagram分享登上大陸時尚雜誌「ELLE世界時裝之苑」封面美照與影片，充滿春日氣息優雅花朵造型引來楊祐寧等明星好友一陣驚嘆，首度嘗試粉色短髮瀏海造型的短影片更讓網友大為驚艷，還有許多人瞬間認不得乍看以為是李宇春。不過不論是大波浪、收起髮型、或是彩色短髮，都展現了舒淇不同面向的魅力；無疑，寶格麗的蛇形珠寶Serpenti最能彰顯這種神秘又誘人的性感。

這次舒淇配戴的高級珠寶Serpenti項鍊，共鑲嵌超過62克拉的鑽石，纏繞三圈的短頸鍊栩栩如生地刻畫靈蛇立體靈動的身形，每一片鱗片都緊密地連接依序排列，賦予整條蛇鮮活柔軟如真的生命力。自從1940年代開始，充滿神秘感又擁有各種傳說的蛇，就出現在寶格麗的珠寶中，至今演變出全系列豐富的設計，除了擁有立體圓潤的軀幹的具象設計，也有擷取其中幾何造靈蛇鱗圖騰的抽象款式，是寶格麗最廣為人知的代表作。

舒淇配戴的BVLGARI Serpenti Eyes on Me祖母綠與鑽石戒指，白K金鑲嵌鑽石，蛇眼鑲嵌2顆梨形切割祖母綠總重約0.26克拉，價格店洽。圖／寶格麗提供
舒淇配戴的BVLGARI Serpenti Eyes on Me祖母綠與鑽石戒指，白K金鑲嵌鑽石，蛇眼鑲嵌2顆梨形切割祖母綠總重約0.26克拉，價格店洽。圖／寶格麗提供
舒淇配戴的BVLGARI Serpenti系列頂級鑽石頸鍊，白K金鑲嵌鑽石，蛇眼鑲嵌2顆梨形切割祖母綠總重約0.97克拉，價格店洽。圖／寶格麗提供
舒淇配戴的BVLGARI Serpenti系列頂級鑽石頸鍊，白K金鑲嵌鑽石，蛇眼鑲嵌2顆梨形切割祖母綠總重約0.97克拉，價格店洽。圖／寶格麗提供
寶格麗代言人舒淇於IG分享自己登上時尚雜誌「ELLE世界時裝之苑」封面影片。圖／摘自IG @sqwhat
寶格麗代言人舒淇於IG分享自己登上時尚雜誌「ELLE世界時裝之苑」封面影片。圖／摘自IG @sqwhat
寶格麗代言人舒淇於IG分享自己登上時尚雜誌「ELLE世界時裝之苑」封面美照與影片。圖／摘自IG @sqwhat
寶格麗代言人舒淇於IG分享自己登上時尚雜誌「ELLE世界時裝之苑」封面美照與影片。圖／摘自IG @sqwhat

珠寶 鑽石

延伸閱讀

鍾明軒＋詹雅雯除以二？別鬧了！她其實是女神舒淇

台大女星陳竹音宣告「放棄健保」入大陸戶籍　PTT鄉民揭背後真相

不理找代孕流言！ 林志玲8字親回蔡英文祝福

恭喜！林志玲、AKIRA除夕迎來牛兒子 演藝圈群星報喜

相關新聞

舊LINE Pay App將退場！全新獨立版本少了一卡通MONEY

舊版LINE Pay App即將退場，LINE Pay今宣布將於本月15日推出全新獨立LINE Pay App，以全新面...

蝦皮購物「全民瘋運動」運動夯品整點瘋搶3折起

經過春節連假大吃大喝之後，網購運動用品、健身器材等關鍵字搜尋量顯著成長，蝦皮購物2月14日至2月18日推出「全民瘋運動」...

情人節就要來了拉警報！5百貨商場給你保平安放閃提案

農曆年才剛過，西洋情人節緊接報到，本周末預計是情侶、夫妻檔的約會高峰，對於情人節尚未部署者，兼具購物、美食、娛樂機能的百...

你願意當我的情人嗎？BALENCIAGA推出告白情話紮染帽T

去年打造一系列毛絨絨粉紅情人節系列單品的BALENCIAGA，今年換了一種風格，改以搖滾街頭搭精緻童趣感的設計來歡慶這個...

情人節喝起來！牛排、海鮮、甜點最「威」搭配法

西洋情人節即將到來，享受情人節大餐，少不了酒類相伴，除了葡萄酒類之外，今年也可以換個新方向，考慮用威士忌搭餐，在微醺中與...

行李箱也能當靈感！LV全新頂級珠寶刻畫華麗旅行的起點

2021年，路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）創辦人路易威登200歲生日，品牌腕表暨珠寶藝術總監Franc...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。