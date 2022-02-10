聽新聞
test
0:00 / 0:00
舒淇俏麗短髮瀏海造型登封 寶格麗三層靈蛇繞頸
寶格麗品牌代言人舒淇近日在個人Instagram分享登上大陸時尚雜誌「ELLE世界時裝之苑」封面美照與影片，充滿春日氣息優雅花朵造型引來楊祐寧等明星好友一陣驚嘆，首度嘗試粉色短髮瀏海造型的短影片更讓網友大為驚艷，還有許多人瞬間認不得乍看以為是李宇春。不過不論是大波浪、收起髮型、或是彩色短髮，都展現了舒淇不同面向的魅力；無疑，寶格麗的蛇形珠寶Serpenti最能彰顯這種神秘又誘人的性感。
這次舒淇配戴的高級珠寶Serpenti項鍊，共鑲嵌超過62克拉的鑽石，纏繞三圈的短頸鍊栩栩如生地刻畫靈蛇立體靈動的身形，每一片鱗片都緊密地連接依序排列，賦予整條蛇鮮活柔軟如真的生命力。自從1940年代開始，充滿神秘感又擁有各種傳說的蛇，就出現在寶格麗的珠寶中，至今演變出全系列豐富的設計，除了擁有立體圓潤的軀幹的具象設計，也有擷取其中幾何造靈蛇鱗圖騰的抽象款式，是寶格麗最廣為人知的代表作。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言