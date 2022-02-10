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超機密！黑色藝術9.1過什麼桶？只有首席釀酒師知道

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
位於蘇格蘭艾雷島的布萊迪酒廠，沿襲著蘇格蘭小酒廠的硬朗作風，秉持源於土地．忠於靈魂的釀酒初心，專注體現風味表現與細膩平衡的口感。圖／布萊迪提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
位於蘇格蘭艾雷島的布萊迪酒廠，沿襲著蘇格蘭小酒廠的硬朗作風，秉持源於土地．忠於靈魂的釀酒初心，專注體現風味表現與細膩平衡的口感。圖／布萊迪提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

新上市的黑色藝術9.1，堪稱蘇格蘭艾雷島的布萊迪酒廠最具神秘感的高單價旗艦酒款，由於釀造過程絕對神秘，配額也超限量，每每一上市就形成搶購熱潮。

黑色藝術9.1之所以如此耐人尋味，扣除大家早已知曉酒體是採用1992年布萊迪關廠前的珍貴原酒之外，首席釀酒師Adam Hannett在創作黑色藝術9.1的過程，為賦予令風味本就不凡的珍貴原酒，提升至層次豐富饒郁的圓融極限。

Adam Hannett特別將廠內珍藏200餘種橡木桶，遴選出風味最適合與珍貴原酒匹配的桶之後，進行不為人知的繁瑣過桶。其中過桶的數量與時程的掌握，皆由首席釀酒師Adam Hannett一人完成，透過如同秘方的多工序過桶，令黑色藝術9.1散發頂尖風味與醉人香氣的璀璨光芒的同時，依舊披著一層耐人尋味且引人入勝的神秘面紗。

打開令無數酒迷魂牽夢縈的黑色藝術9.1，初始嗅覺就能感受深厚飽滿的黑莓果醬、黑巧克力、葡萄乾、李子、接骨木風味的馥郁香氣，同時後韻豐富的杏仁糖霜與檸檬蛋白派香甜氣息，顯現酒液在歲月與過桶之間，歷經多重融合的工藝精華，表態Adam Hannett獨具個人特色的大師風采。

將黑色藝術飲入喉中，鬆軟水果滋味率先在喉腔裡竄出，伴隨著芬芳香草卡仕達，棗子、無花果、葡萄乾、巧克力、糖薑與紅玫瑰滋味。蜂巢、菸草、椰子層層浮現，接替而來的後韻，在木質調與黑糖、太妃糖、橙香的穩重襯托下愈加分明，最後湧現絲絨般菸草甘味在口腔中劃下完美的句點，令人一飲難忘。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「黑色藝術9.1」採全球限量發售，每瓶附有獨立編號，酒精濃度44.1%，建議售價13,800元。圖／布萊迪提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「黑色藝術9.1」採全球限量發售，每瓶附有獨立編號，酒精濃度44.1%，建議售價13,800元。圖／布萊迪提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

巧克力 菸草

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