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湯姆霍蘭德賣萌示範 PRADA三角logo系列最適合當情人禮

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
PRADA精選一系列三角logo元素的單品作為情人節推薦好禮，形象廣告由「蜘蛛人」湯姆霍蘭德展演。圖／PRADA提供
PRADA精選一系列三角logo元素的單品作為情人節推薦好禮，形象廣告由「蜘蛛人」湯姆霍蘭德展演。圖／PRADA提供

西洋情人節即將到來，對許多人來說要挑選適合另一半的禮物是一大難題，這時候如果選擇男女可以共用的單品，似乎就簡單很多，而且還可以兼顧CP值。PRADA今年主打的一系列包款，以品牌標誌性的三角logo為靈感所製成，有肩背包和手提包，外型簡約俐落，男女都可以使用，全新推出的形象照還是由「蜘蛛人」湯姆霍蘭德（Tom Holland）主演的，輕鬆展示隨性穿搭魅力。

PRADA Triangle三角形肩背包與手提包，把經典的三角logo變成立體形狀，色調方面有黑白色系，另外也推出亮黃、鮮綠色等，非常搶眼可愛。除了包款之外，三角logo也幻化為各種穿搭單品，包括Symbole銀飾系列耳環、戒指、項鍊等等等，顏色同樣也提供豐富選擇。另外像是寬版的皮革臂環、Saffiano皮革領帶等等，也都是聚焦在三角logo的設計，相當具有經典風格。

而今年另一大嶄新單品—再生尼龍多功能漁夫帽，也是自從在男裝秀曝光後就備受關注的款式，同樣很適合作為情人節禮物。在較長的後帽簷處搭配了三角logo狀的迷你拉鍊包，以及增加了可調整長度的下巴帶，復古時髦又有型。

Triangle小牛皮三角手提包，48,000元。圖／PRADA提供
Triangle小牛皮三角手提包，48,000元。圖／PRADA提供
三角標誌戒指，23,500元。圖／PRADA提供
三角標誌戒指，23,500元。圖／PRADA提供
三角標誌耳環，19,000元。圖／PRADA提供
三角標誌耳環，19,000元。圖／PRADA提供
Vitello小牛皮臂環，15,500元。圖／PRADA提供
Vitello小牛皮臂環，15,500元。圖／PRADA提供
Triangle皮革三角肩背包，72,000元。圖／PRADA提供
Triangle皮革三角肩背包，72,000元。圖／PRADA提供
Triangle皮革三角肩背包，72,000元。圖／PRADA提供
Triangle皮革三角肩背包，72,000元。圖／PRADA提供
再生尼龍多功能漁夫帽，25,500元。圖／PRADA提供
再生尼龍多功能漁夫帽，25,500元。圖／PRADA提供
Triangle小牛皮三角手提包，48,000元。圖／PRADA提供
Triangle小牛皮三角手提包，48,000元。圖／PRADA提供
Saffiano皮革Bolo領帶，13,000元。圖／PRADA提供
Saffiano皮革Bolo領帶，13,000元。圖／PRADA提供
再生尼龍多功能漁夫帽，25,500元。圖／PRADA提供
再生尼龍多功能漁夫帽，25,500元。圖／PRADA提供

情人節 PRADA

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