台灣燈會元宵開展 10座「國際」燈飾一次看

2020台灣燈會即將在下周正式開展，今年燈會分為衛武營都會公園及愛河灣雙主場兩大燈區，場域範圍涵括衛武營國家藝術文化中心、高雄流行音樂中心，展場面積可說是歷年之最，交通部觀光局也在衛武營都會公園打造「中央燈區」，除了有傳統花燈工藝，結合跨界藝術及科技互動的「鳳彩飛舞」主燈外，還有「藝湛人」、「自由風」、「生態圈」、「同樂匯」及「未來遊」等6大燈區。

觀光局表示，「同樂匯燈區」為延續歷年邀請國際友人參與傳統，再次邀請日本各縣市地方政府、聖克里斯多福及尼維斯聯邦及貝里斯等10個國際單位參與。

其中名古屋市以日本百大名城「名古屋城」，融合觀光景點和美食做為展燈設計的發想，北海道札幌市則以知名的定山溪溫泉吉祥物「河童」，結合溫泉、拉麵、啤酒及YOSAKOI索朗季舞蹈表演意象，希望吸引民眾疫後暢遊北海道。青森縣則以青森蘋果為主軸，岐阜縣美濃市以聯合國教科文組織(UNESCO)認定為無形文化遺產的100個手工美濃和紙燈呈現精湛燈藝技術。

此外，還有香川縣以2022瀨戶內國際藝術祭為主題設計燈區、山口縣呈現「日本最美31景元乃隅神社」、絕景「角島大橋」及日本最大石灰岩地形「秋吉台」等三大熱門景點；島根縣則帶來「結緣電車 島根貓號Ⅱ」，主打日本所有的神明定期聚集島根縣而被稱為「結緣之地」；高知縣以日本唯一保有天守閣和本丸正殿的高知城為背景搭配遍植的櫻花。

我國友邦聖克里斯多福及尼維斯聯邦則以嘉年華主題，貝里斯則是以列為世界自然遺產的著名景點「大藍洞」為背景來反映貝里斯的熱帶風情。

觀光局也提醒，賞燈同時，也請務必配合高雄市政府結合防疫與交通需求所推出「台灣燈會防疫平台」及展場防疫措施，參觀燈會前請預先註冊燈會碼，欣賞燈會作品同時也落實全程佩戴口罩並保持社交距離等防疫措施。

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