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「小米情人節」限時甜蜜價！手機、小米手環6通通有

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
小米台灣2月11日至2月14日推出「小米情人節」活動，Xiaomi 11 Lite 5G NE直降1,000元、8GB +256GB版本優惠價10,999元、領券後最低入手價10,699元，8GB+128GB版本優惠價9,999元，領券後最低入手價9,699元，再贈小米藍牙耳機Earbuds遊戲版。圖／小米台灣提供
小米台灣2月11日至2月14日推出「小米情人節」活動，Xiaomi 11 Lite 5G NE直降1,000元、8GB +256GB版本優惠價10,999元、領券後最低入手價10,699元，8GB+128GB版本優惠價9,999元，領券後最低入手價9,699元，再贈小米藍牙耳機Earbuds遊戲版。圖／小米台灣提供

情人節令人最心動的禮物就屬情侶認證款，戴上同款小物具備認定彼此的心意。小米台灣2月11日至2月14日推出「小米情人節」活動，除了精選拍照打卡、放閃必備的Xiaomi 11 Lite 5G NE、Redmi Note 10S等智慧手機推出優惠，更獻上1+1組合優惠的成對好禮，包括小米手環6、小米手錶運動版、Redmi Bud 3 Pror降噪藍牙耳機通通有。

2月11日至2月14日「小米情人節」活動期間，精選多款熱門手機祭出有感直降，包括擁有影院級視聽與120W HyperCharge極速快充的Xiaomi 11T Pro 5G直降500元、優惠價17,499元，領券後最低入手價只要17,199元，再贈小米手環6；擁有120Hz AdaptiveSync AMOLED螢幕與67W超級快充的Xiaomi 11T 5G直降1,000元、優惠價12,999元，領券後最低入手價12,699元，再贈小米手環6；Xiaomi 11 Lite 5G NE直降1,000元、8GB +256GB版本優惠價10,999元、領券後最低入手價10,699元，8GB+128GB版本優惠價9,999元，領券後最低入手價9,699元，再贈小米藍牙耳機Earbuds遊戲版。

高CP值的Redmi系列手機也有甜蜜價，包括一億像素的中階旗艦Redmi Note 10 Pro直降800元、優惠價7,699元，領券後最低入手價7,399元；Redmi Note 10S直降1,500元、優惠價5,499元，領券後最低入手價5,199元；Redmi Note 10 5G直降300元、優惠價6,699元，領券後最低入手價6,399元；Redmi 10（4+128GB）直降500元、優惠價4,999元，領券後最低入手價4,699元。

情人節甜蜜放閃首選成雙成對的禮物！2月11日至2月14日「小米情人節」活動期間推出組合優惠專區，同款商品任兩件即享優惠價格，包括最新款Redmi手錶2 Lite兩入一組直降366元、組合價2,824元；小米手環6搭配專屬錶帶為一組，購買兩組直降690元、組合價1,690元；小米手錶運動版兩入一組直降1,000元、組合價5,590元；Redmi Bud 3 Pror降噪藍牙耳機兩入一組直降200元，組合價2,990元。

小米台灣Facebook粉絲專頁即日起至2月14日舉辦「情人節告白大賞」，於活動貼文下方留言分享對情人、家人或好友的告白，並且得到對方的回覆，就有機會讓兩人都能帶回520元購物金。

最新款Redmi手錶2 Lite配備1.55吋方形大螢幕，內建高精準度GPS晶片及PPG感應器，支援SpO2血氧飽和度偵測、心率偵測等功能，提供戶外跑步、健走、健行、跳繩、高強度間歇訓練、瑜伽及游泳等17種專業模式，以及多達上百種的延伸訓練模式，可主動偵測3種運動模式並記錄運動持續時間、燃燒卡路里和心率等資訊，建議售價1,595元，共有典雅黑、深空藍、象牙白等3色；Redmi手錶2 Lite專屬錶帶售價175元，提供櫻花粉、松針綠、咖啡棕等3色。

Redmi手錶2 Lite將於2月14日起於小米商城mi.com、小米實體門市、PChome 24h購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、senaonline神腦生活、遠傳friDay購物、法雅客網路商店、全國電子（全國電子Digital City台中文心秀泰店及全國電子Digital City線上購物）與燦坤3C（實體門市及燦坤3C線上購物）開賣，2月20日前購買即贈Redmi 手錶 2 Lite專屬錶帶一條，數量有限送完為止。

小米台灣2月11日至2月14日推出「小米情人節」活動，Xiaomi 11 Lite 5G NE直降1,000元、8GB +256GB版本優惠價10,999元、領券後最低入手價10,699元，8GB+128GB版本優惠價9,999元，領券後最低入手價9,699元，再贈小米藍牙耳機Earbuds遊戲版。圖／小米台灣提供
小米台灣2月11日至2月14日推出「小米情人節」活動，Xiaomi 11 Lite 5G NE直降1,000元、8GB +256GB版本優惠價10,999元、領券後最低入手價10,699元，8GB+128GB版本優惠價9,999元，領券後最低入手價9,699元，再贈小米藍牙耳機Earbuds遊戲版。圖／小米台灣提供
小米台灣2月11日至2月14日推出「小米情人節」活動，小米手環6搭配專屬錶帶為一組，購買兩組直降690元、組合價1,690元。圖／小米台灣提供
小米台灣2月11日至2月14日推出「小米情人節」活動，小米手環6搭配專屬錶帶為一組，購買兩組直降690元、組合價1,690元。圖／小米台灣提供
小米台灣2月11日至2月14日推出「小米情人節」活動，最新款Redmi手錶2 Lite兩入一組直降366元、組合價2,824元。圖／小米台灣提供
小米台灣2月11日至2月14日推出「小米情人節」活動，最新款Redmi手錶2 Lite兩入一組直降366元、組合價2,824元。圖／小米台灣提供
小米台灣2月11日至2月14日推出「小米情人節」活動，Xiaomi 11T 5G直降1,000元、優惠價12,999元，領券後最低入手價12,699元，再贈小米手環6。圖／小米台灣提供
小米台灣2月11日至2月14日推出「小米情人節」活動，Xiaomi 11T 5G直降1,000元、優惠價12,999元，領券後最低入手價12,699元，再贈小米手環6。圖／小米台灣提供
Redmi手錶 2 Lite將於2月14日起於指定通路開賣，建議售價1,595元，共有典雅黑、深空藍、象牙白等3色。圖／小米台灣提供
Redmi手錶 2 Lite將於2月14日起於指定通路開賣，建議售價1,595元，共有典雅黑、深空藍、象牙白等3色。圖／小米台灣提供
小米台灣2月11日至2月14日推出「小米情人節」活動，Xiaomi 11T 5G直降1,000元、優惠價12,999元，領券後最低入手價12,699元，再贈小米手環6。圖／小米台灣提供
小米台灣2月11日至2月14日推出「小米情人節」活動，Xiaomi 11T 5G直降1,000元、優惠價12,999元，領券後最低入手價12,699元，再贈小米手環6。圖／小米台灣提供

情人節 告白

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