迎西洋情人節 玉世家彩色愛心、林曉同珠寶設計隱深意

一年中最浪漫的西洋情人節即將到來，處於不同感情階段的戀人，往往會選擇餽贈彼此一件深具意義的珠寶，透過設計所隱含的寓意，記錄當下、為未來留下珍貴記憶。以「每件珠寶的誕生，都是為了紀念一件有意義的事」為品牌創立理念的珠寶設計師林曉同，針對初識相遇的戀人打造獨特雙金材質「觸動」對戒，包鑲手法呈現金屬的張力；「FOR U」套鍊則將戀人在愛情中專一的真摯情感化作U型線條；「愛無盡」套鍊與耳環，則以無限循環的符號意象，將無形的愛轉化為有形符號，轉折線條更包覆著代表愛的璀璨之心，讓每對戀人都能以最適合彼此的設計珍藏幸福記憶。

以翡翠聞名的玉世家（JADAGIA）則精選心形設計珠寶，陪伴有情人歡度2022年的情人佳節。取自於大地的翡翠擁有各種活潑瑰麗的色彩 -- 綠翠、紅翡、黃翡、白翡 – 猶如演繹著愛情的多樣面目，並透過玉世家的精心雕琢，成為細版與寬版戒指、耳夾式耳環以及項鍊墜飾，在寶石本身的意涵與細節之外，增添深化彼此感情的設計之美。 玉世家以彩色翡翠心形珠寶迎接2022西洋情人節。圖／玉世家提供 玉世家蛋面紅翡鑲鑽縷空造型寬版戒指，23萬6,000元。圖／玉世家提供 林曉同珠寶「愛無盡」套鍊，29,800元起。圖／林曉同珠寶提供 玉世家心形翡翠鑲鑽墜飾，12萬8,000元（不含項鍊）。圖／玉世家提供 林曉同珠寶「愛無盡」套鍊，29,800元起。圖／林曉同珠寶提供 玉世家蛋面翡翠鑲鑽縷空心型戒指，46萬8,000元。圖／玉世家提供 玉世家心形紅翡鑲鑽夾式垂墜耳環，38,000元。圖／玉世家提供 林曉同珠寶「愛無盡」耳環，39,500元起。圖／林曉同珠寶提供 林曉同珠寶「FOR U」套鍊，25,500元起。圖／林曉同珠寶提供 玉世家蛋面黃翡鑲鑽縷空造型寬版戒指，15萬6,000元。圖／玉世家提供 迎接2022西洋情人節，玉世家推出彩色翡翠，林曉同珠寶以設計傳遞心意。圖／玉世家、林曉同珠寶提供